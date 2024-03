In viaggio di lavoro in Belgio, stroncato da un malore improvviso

Dopo la morte di Riccardo Val, 36 anni, grande tifoso del calcio Padova, la comunità di Vigonza piange un altro giovane concittadino. A 45 anni un malore improvviso ha stroncato Eros Artuso. Il decesso è avvenuto in Belgio dove l'uomo si trovava per lavoro il 17 marzo. Nella giornata odierna, 27 marzo nella sua Vigonza alle 10 del mattino si sono celebrate le esequie. Stracolma di gente la chiesa per dare l'ultimo saluto all'amico Eros. In tanti coloro che hanno voluto trasmettere la propria vicinanza a mamma Daniela, papà Sandro e al fratello Valentino. Grande appassionato di sport, il quarantacinquenne era istruttore di nuoto per i più piccini e quando il tempo libero lo permetteva si dilettava nel jogging e nel ciclismo.

Chi era

A cavallo tra il 2014 e il 2020 Eros Artuso si è trasferito in Belgio, dove ha lavorato come consulente per alcune aziende che si occupano di servizi e progetti con le istituzioni europee, ma negli ultimi due anni faceva spesso avanti e indietro da Vigonza, dove vivono i genitori Sandro e Daniela Guerra. Era infatti riuscito a trovare un impiego in una ditta proprio di Vigonza che si occupa sempre di progetti e partnership con l’UE. Quando si è sentito male, era proprio in viaggio di lavoro a Bruxelles. Tra le sue grandi passioni c'era anche quella di viaggiare. Indimenticabili le gite in Australia e in Brasile. Dolore e incredulità tra tutti coloro che lo hanno apprezzato come professionista e soprattutto come amico fidato e responsabile.