Dopo le coltellate, due assassini in fuga ripresi dalle telecamere

Passo decisivo nelle indagini per chiudere il cerchio attorno agli assassini che sabato sera 16 settembre, tra le 20 e le 20,30, tra via Aldo Moro e via Bachelet, hanno ucciso a coltellate Marouen Ben Amer, tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale. Gli occhi elettronici presenti nell'area hanno evidenziato la presenza della vittima in compagnia di altre due persone. Ad un tratto, mentre il trentenne è caduto a terra agonizzante, si notano due persone fuggire a piedi. Sarebbe gli autori materiali del delitto. Gli occhi elettronici ne avrebbero inquadrato il volto in maniera dettagliata. Ora spetterà ai carabinieri del comando provinciale di Padova intensificare le ricerche e arrivare alla chiusura del cerchio.

Il movente

Si fa sempre più strada l'ipotesi della lite finita male, probabilmente legata alla spartizione delle zone per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sta di fatto che la vittima, senza documenti, è stata trovata priva di cellulare e altri effetti personali che i malviventi, con tutta probabilità connazionali della vittima, si sarebbero partati appresso per ritardare l0 sviluppo delle indagini dell'Arma. Altro dettaglio al momento da non trascurare, manca l'arma del delitto e non sono stati ritrovati vestiti sporchi di sangue che sicuramente nella cruenta colluttazione, hanno sporcato anche gli abiti dell'assassino e del suo complice. In un primo momento, infatti si ipotizzava fossero stati in quattro i nordafricani ad uccidere il connazionale, ma dalle immagini si vedono fuggire solo due sagome. Gli altri due visti da alcuni testimoni sarebbero amici della vittima che di fatto hanno dato l'allarme subito dopo il sanguinoso agguato. Una cosa è certa: si stanno vivendo ore decisive per arrivare alla cattura dei responsabili.