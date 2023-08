Rapina al bancomat, anziano derubato di 100 euro

Rapina "tris" al bancomat della filiale Unicredit di via Marco Polo di Busa di Vigonza. Dopo i colpi di febbraio scorso e dell'11 agosto, i banditi hanno colpito ieri, 29 agosto alle 15,20. Ad entrare in azione sempre una coppia. I carabinieri hanno pochi dubbi sul fatto che ci siano sempre i soliti malviventi all'opera. Si tratterebbe di due nordafricani, come riferito in sede di denuncia dalle vittime, che bivaccano nella zona della filiale in attesa delle persone più fragili da colpire. Ieri è toccato ad un ultrasettantenne residente a Noventa Padovana che alle 15,20 è andato ad effettuare un prelievo.

L'imboscata

Non appena l'uomo ha digitato il codice pin per ritirare i soldi, da tergo si sono materializzati due sconosciuti che inizialmente avrebbero distratto la vittima riferendogli che lo sportello era guasto. Poi hanno cominciato a spintonarlo per rapinarlo. La vittima non si è arresa. Ne è nata una colluttazione davanti agli occhi di numerosi testimoni. Alla fine il contante è caduto a terra. La coppia è riuscita a raccogliere due banconote da 50 euro ed è fuggita a piedi facendo perdere le proprie tracce. L'anziano, scosso per l'accaduto, ma illeso, ha subito chiamato il 112. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della stazione di Noventa Padovana. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime informazioni e dopo essersi accertati che la vittima non avesse riportato conseguenze fisiche, hanno esteso le ricerche in tutta la zona. Al momento i banditi hanno fatto perdere le proprie tracce, ma gli inquirenti sono fiduciosi e attendono il primo errore della coppia per incastrarli.

Sempre loro

Sarebbero i medesimi malviventi che hanno già colpito al bancomat dell'Unicredit a febbraio ai danni di un uomo con un bottino di 1.500 euro e l'11 agosto ai danni di una donna di 87 anni con un guadagno illecito di 2mila euro. Le immagini della videosorveglianza li hanno immortalati. Ora spetterà agli investigatori dell'Arma dar loro un nome ed un cognome. L'obiettivo è quello di incastrarli il prima possibile visto che è forte il rischio che la coppia torni a colpire a stretto giro. Al correntista rapinato di ieri è giunta la vicinanza del sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro che ha confermato piena fiducia ai carabinieri in vista di un felice esito dell'indagine e la chiusura del cerchio attorno ai due banditi che stanno creando allarme sociale nella frazione di Busa.