Tachigrafo non funzionante: maxi multa e ritiro patente

Camion con tachigrafo non funzionante: 866 euro di multa e decurtati dieci punti della patente. Grazie al nuovo dispositivo in dotazione al comando della Polizia locale di Vigonza, l’antenna cosiddetta DSRC, che permette agli agenti di valutare in anticipo, quali autocarri fermare per svolgere un controllo più approfondito, venerdì 15 marzo, durante il programmato controllo autocarri, una pattuglia ha fermato un camion in via Cavour. Proprio tramite l’utilizzo dell'antenna per il rilevamento delle anomalie sui tachigrafi digitali, infatti, il mezzo è stato intercettato dal dispositivo in quanto presentava notevoli anomalie sul funzionamento dell'apparecchio di registrazione dei tempi di guida. Appena fermato dagli agenti, l'autocarro condotto da A.B., un italiano residente a Forlì, dipendente della ditta di autotrasporti a conduzione familiare, è stato sottoposto a verifica tecnica presso un'officina autorizzata per procedere all'accertamento della funzionalità del dispositivo, all’esito del quale è stato riscontrato il non funzionamento del tachigrafo.

I provvedimenti

Il conducente è stato pertanto sanzionato per guida con tachigrafo non funzionate, con una multa di 866 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente guida che è stata inoltre sospesa da 15 giorni a 3 mesi diffidando la ditta proprietaria dell’autocarro a regolarizzare il tachigrafo nel termine di 10 giorni. «L'impiego della nuova antenna ha già dato i suoi frutti e ha consentito di effettuare un controllo a colpo sicuro razionalizzando notevolmente i tempi e l'efficienza del servizio – ha commentato l’assessore alla sicurezza Marco Polato - il sistema ora in dotazione ai nostri include un’antenna installata sulla carrozzeria dei veicoli o su un apposito treppiede, e permette di visualizzare, in tempo reale su un tablet, le eventuali anomalie registrate dal tachigrafo (tempi di guida, eccessi velocità, i chilometri percorsi), in tal modo gli agenti potranno fermare e contestare gli illeciti in maniera sicura e rapida. Oltre alla velocità, infatti, i tachigrafi in questione registrano l’attività del conducente, i chilometri percorsi, gli stati attraversati e la posizione del veicolo all’incirca ogni tre ore di guida». «Vigonza è uno dei primo Comuni ad aver in dotazione questa innovativa apparecchiatura – aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro - grazie alla quale s’integra il software già presente nel Comando. In questo modo si potrà garantire un più efficace controllo dell'autotrasporto non solo ai fini della sicurezza, ma evitando di far perdere tempo per i controlli agli autotrasportatori in regola. La sicurezza si conferma una nostra priorità e questo ulteriore investimento lo dimostra: grazie al nuovo dispositivo si potranno potenziare i controlli anche sui mezzi pesanti su tutto il territorio».