Export manifatturiero padovano in ripresa: cresce del 2,6% rispetto a un anno fa

4.9 miliardi di euro: è questo il valore dell’export manifatturiero padovano registrato tra ottobre 2020 e marzo 2021. Si tratta di un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dati

Spiega Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova: «I settori ad elevata concentrazione di Mpi stanno recuperando il crollo dovuto alla pandemia, anche se, nella nostra provincia, non possiamo dire di essere ancora a livelli pre-Covid». Mancano all’appello 91 milioni di euro, una cifra che si spiega con le difficoltà registrate, nella dinamica delle esportazioni, da alcuni settori, con performance negative rispetto al semestre ottobre 2018 - marzo 2019, anche se in leggera ripresa nello stesso periodo dello scorso anno: gli articoli in pelle (-37,1% rispetto a due anni fa, -20,1 rispetto allo scorso anno), legno (-15,8% rispetto a due anni fa, 0.9% rispetto a un anno fa), prodotti tessili (-5,9% rispetto a due anni fa, -1,8% rispetto a due anni fa). Al momento non si registra ancora una ripresa per i prodotti alimentari che registrano un -14% rispetto allo scorso anno. Bene, invece, gli articoli di abbigliamento (+23,7% rispetto ai livelli pre crisi), i prodotti in metallo (+11,4) e i mobili (+3,8).

Export

Dall’analisi dei dati emerge che la nostra provincia, anche senza il Regno Unito, continua a guardare verso la UeE post Brexit come mercato primario. Ben 2 miliardi e 800 milioni di euro sono le esportazioni pari al 56,8% del totale. In crescita di quasi oltre 150 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+3,5%). L’extra UE invece diminuisce dell’1,4% e si ferma a 2 miliardi e 138milioni di Euro. Molto bene i primi Paesi UE per peso con la Germania + 4%, la Francia (+10%), la Spagna (+14%), Ungheria (+17,3%) e la Polonia (+6,9%). Per quanto riguarda i Paesi extra UE, bene la Cina (+24,9%) e l’Australia (+19%) rispetto al periodo pre-Covid.