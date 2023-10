Zucche: nella Bassa la produzione di qualità ma agli agricoltori resta meno della metà

La grandine e altri eventi meteo estremi hanno tagliato in media del 20% la produzione di zucche nella nostra provincia rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione delle iniziative dedicate alla zucca nei mercati di Campagna Amica con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Ognissanti, l’esposizione di “mostruose” sculture, ma anche i consigli in cucina dei cuochi contadini. Se ormai Halloween impazza un po’ ovunque e detta nuove mode, è ben viva la tradizione tutta italiana delle zucche, usate sia per svariate ricette a tavola che come elemento decorativo in casa o in occasione di feste ed eventi a tema in questi giorni.

Dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe – spiega la Coldiretti – si registra nella settimana di Halloween una corsa all’acquisto dell’ortaggio più grande del mondo con il prezzo medio al dettaglio che a Padova e provincia quest’anno in media va da 1,5 a 2 euro al chilo, ma anche il doppio se sbucciata e tagliata. A ridurre la disponibilità di prodotto nel 2023 sono state le anomalie climatiche – rileva la Coldiretti – tra grandinate e scottature, ma dove le zucche si sono salvate, sono caratterizzate da grande qualità, zucche dolci, asciutte, da tortelli, cappellacci, ravioli, ma non solo.

Come ogni anno in questi giorni, osserva Coldiretti Padova, assistiamo ad un vero e proprio boom di richieste e la nostra provincia vanta una lunga e consolidata produzione, nelle principali varietà, che si distinguono per forma, dimensione, colore e utilizzo. Quest’anno, la produzione di zucche ha risentito di eventi meteo estremi come grandine, eccesso di acqua ma anche scottature nelle settimane estive più calde. Tutto questo ha portato ad un calo della produzione di circa il 20%. Complessivamente, ricorda Coldiretti Padova, nella nostra provincia sono circa 350 gli ettari coltivati a zucche in quasi 200 aziende agricole, concentrate per lo più nella Bassa Padovana, in particolare a Borgo Veneto e immediati dintorni, ma anche a Pernumia ed Anguillara Veneta e in alte località.

“Quest’anno nonostante gli effetti del clima sulla produzione complessiva possiamo contare su una buona qualità. - spiega Massimo Bressan, vice presidente di Coldiretti Padova, imprenditore impegnato anche nella coltivazione delle zucche a Borgo Veneto – La produzione media complessiva è di poco superiore ai 60 mila quintali di zucche, destinate ad essere consumate tra l’autunno e l’inverno e, in minima parte, anche come elemento decorativo. Quanto al prezzo, mentre un mese fa le quotazioni erano decisamente più basse, oggi il costo al dettaglio è in media di circa 1,70-1,90 euro al chilo per la varietà delica e di 1,20 cent al chilo per la violina, anche se le quotazioni possono subire oscillazioni in base alla qualità e alla tipologia della zucca, ma anche alla maggiore richiesta di questi giorni. Vero è che al produttore resta circa la metà, fra i 70 e i 90 centesimi al chilo. Poi ci sono i punti vendita che applicano delle particolari promozioni, mentre il prezzo può salire anche di parecchio per le zucche decorate, che però hanno un mercato limitato a poche settimane”.

Una categoria di zucca che si sta affermando anche nel nostro territorio – ricorda Coldiretti – è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate). Ma è indubbio – conclude la Coldiretti – che l’affermarsi della notte delle streghe ha aperto il nuovo “mercato” delle zucche intagliate con le quali si cimentano un numero crescente di italiani.