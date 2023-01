"Cosa possiamo sperare? Tra scienza e fede: futuro, oltre i limiti", le conferenze alla facoltà teologica

Teologi, filosofi e scienziati si cimenteranno con una domanda che ha una lunga storia nel pensiero occidentale, ma che acquista una particolare urgenza in un tempo critico come l’attuale. Il corso interdisciplinare di formazione è rivolto, in particolare, ai docenti delle scuole del Veneto, ed è aperto a tutti coloro che sono interessati alle tematiche trattate. Appuntamenti il 2, 16, 23 febbraio, 9 e 16 marzo - ore 15.30-18