Dritti al Cuore, ecco le destinazioni delle 24 opere degli studenti del Selvatico e del Valle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Mancano pochi giorni alla chiusura della mostra Dritti al Cuore a Le Brentelle, e proprio in queste ore è stato ultimato l’abbinamento delle 24 opere con i beneficiari ai quali saranno donate. Si può quindi annunciare la destinazione finale delle 24 sculture a forma di cuore, decorate nei mesi scorsi dagli studenti del Selvatico e del Valle e caratterizzate da un aforisma proposto dai clienti del centro commerciale. Si potranno ammirare tutte insieme ancora fino al 25 febbraio poi, dal giorno successivo, le opere saranno nella disponibilità di enti e associazioni del territorio, che decideranno dove collocarle per continuare a celebrare l’amore in tutta la sua varietà e diversità.

La mappa che si sta delineando vede questi 24 grandi e coloratissimi cuori continuare a “battere”, a partire dal 26 febbraio, in tutta la città di Padova, in provincia tra Rubano, Villa del Conte e Camposampiero fino a sconfinare nel Veneziano. I luoghi per il momento scelti sono sedi istituzionali, sedi associative o luoghi cari alle associazioni stesse che sono state coinvolte. Per esempio, il Comune di Padova ne collocherà ben 6 in diverse sue sedi; ma anche la Provincia, il Comune di Rubano e il Comune di Villa del Conte avranno un’opera da posizionare. Fra le destinazioni, molte sono luoghi di assistenza dove opera l’associazione Gioca con il cuore (clownterapia): l’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova, il reparto di Pediatria dell’ospedale di Mirano (Ve), il centro residenziale OIC Nazareth, Casa Priscilla e l’RSA Casa Gialla di Camposampiero. Nel progetto Dritti al Cuore, del resto, la “cura” è stato un filo conduttore importante: la cura verso l’altro, da qui i cuori che andranno alle associazioni Down Dadi e Aism (sclerosi multipla), e la cura e il rispetto per la natura e per chi la abita con le opere destinate a Plastic Free e alla Lega nazionale per la difesa del cane (canile di Rubano). Un altro tema ricorrente dei lavori degli studenti è stato, comprensibilmente, la violenza di genere come conseguenza dell’assenza di amore: 3 cuori in particolare andranno al Centro Veneto Progetti Donna di Padova e alle associazioni Cantiere delle donne e la veneziana Riviera Donna.

Affermano Luca Rossi, AD Ses Italy, e Nicola Polico, center manager Le Brentelle: «Per noi è motivo di orgoglio vedere già ora come, concretamente, Dritti al Cuore continuerà dopo la fine della mostra. Ancor di più siamo felici di aver visto, sin dall’inaugurazione, l’entusiasmo che si è sprigionato attorno al lavoro degli studenti. Entusiasmo che ha contribuito a tessere o a rinforzare le reti tra istituzioni e associazioni: in queste settimane, infatti, molte realtà, che abbiamo inizialmente coinvolto, hanno coinvolto a loro volta altri soggetti. La nostra visione di centro commerciale è che sia un luogo di incontro e di relazioni, non di passaggio: il progetto Dritti al Cuore si sposa pienamente con questa visione e sta andando anche oltre le nostre aspettative».

Dritti al cuore, il progetto

A inizio anno scolastico 2023/2024 gli studenti e le studentesse della 3B del Selvatico e le classi seconde CL e AL del Valle (con la partecipazione della quarta AL) sono stati invitati a riflettere nel modo più ampio possibile sull’idea di amore, individuando i 24 concept che sono stati poi trasformati in opere d’arte. Il risultato sono 24 sculture a forma di cuore in polistirolo, rivestite in poliurea e decorate con vernici ad acqua, con base e supporti in ferro, di grandi dimensioni (l’opera completa è alta 1,80 m) e adatte anche a una collocazione all’esterno. Tra dicembre e gennaio, invece, è stata avviata una campagna social sui canali de Le Brentelle per raccogliere dalla collettività frasi sull’amore: la selezione dei 24 aforismi che accompagnano un’opera ciascuno è stata resa nota all’inaugurazione della mostra, il 29 gennaio. Al termine della mostra, le opere saranno donate a enti e associazioni del territorio. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Padova.