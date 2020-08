Temporali intensi in arrivo su tutto il Veneto: la protezione civile decreta l'"allerta gialla"

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio con previsione di instabilità con rovesci e possibili temporali anche forti, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica decretando lo stato di “attenzione” in tutti i bacini idrografici del Veneto, da giovedì 13 agosto sino alle ore 6 di sabato 15 agosto. Queste le previsioni meteo: il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che ha interessato la regione fino a mercoledì è in fase di indebolimento giovedì 13 e lascerà spazio venerdì 14 al passaggio di una veloce ondulazione ciclonica, con aria più fredda in alta quota. Tra giovedì 13 e venerdì 14 avremo pertanto dei tratti di instabilità, con dei rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e serali. Giovedì i fenomeni saranno più locali e più probabili sulle zone montane e pedemontane, venerdì l'instabilità sarà più diffusa. Saranno possibili locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate), giovedì specie sulle zone montane e pedemontane, venerdì su tutta la regione".