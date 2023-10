100mila euro e il Comune rimette a nuovo i cimiteri

Ammonta a 100mila euro la cifra investita dall’amministrazione comunale di Villa del Conte per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei cimiteri della frazione e del capoluogo. Una cifra considerevole, stanziata per le tante manutenzioni attese da anni e per migliorare il decoro dei due cimiteri, anche in vista delle prossime ricorrenze dedicate ai defunti. Commenta così la prima cittadina, Antonella Argenti, a conclusione dei lavori: «Entrambi i cimiteri – quello di Villa del Conte così come quello di Abbazia Pisani avevano bisogno da tanto tempo di molti lavori che entro questo mese andremo a completare in modo che i due cimiteri siano luoghi di culto dignitosi e decorosi come è giusto che siano sempre e soprattutto in occasione delle festività di inizio novembre. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali e le Aziende che hanno lavorato con solerzia e cura per terminare i lavori entro il mese di ottobre. Come Amministrazione abbiamo sempre rivolto particolare sensibilità ed attenzione per questi luoghi di intima sofferenza. Ringrazio anche i cittadini volontari che dedicano il proprio tempo e lavoro durante l’anno, ad abbellire le aree pertinenti il cimitero, con tanta cura. Il senso comunitario si misura anche da un gesto d’amore per le aree pubbliche».

Nel cimitero Abbazia Pisani sono stati investiti 30mila euro grazie ai quali è stata completata la tinteggiatura di colonne e pareti dell'ala sud e terminate le operazioni di esumazione ordinaria, previste in questi giorni.In questi giorni si sta procedendo con il restauro della stele dedicata all'eccidio del 29 aprile, come pure delle tombe dei parroci, ivi sepolti ed è stata avviata la manutenzione del verde e la potatura dei cipressi di tutta l'area cimiteriale. Nel cimitero di Villa del Conte, invece, l’investimento è stato di 70mila euro: dopo le tinteggiature e il restauro delle colonne dell'ala nord avvenute la scorsa stagione, si sta ora procedendo con la tinteggiatura dell'area sud, così da completare tutto il cimitero.

Nei prossimi giorni verrà effettuato anche un intervento di copertura a rete, nel portico circolare a sud/est del camposanto, che da sempre presenta un'area di cumulo di sporcizia da volatili. Inoltre, entro fine mese, saranno eseguite le esumazioni ordinarie e la manutenzione del verde e potatura cipressi. «Oltre a questi significativi lavori edilizi – precisa l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Stocco - è inoltre pronto uno studio di fattibilità redatto su commissione - per il restauro del mausoleo ubicato in entrata del cimitero del capoluogo. E’ un progetto che richiede un impegno economico importante, per il quale l’amministrazione sta cercando la copertura economica attraverso bandi specifici».