220mila euro per incentivare l'attività sportiva

Per incentivare l’attività sportiva di bambini e ragazzi il Comune di Albignasego ha stanziato un fondo di 200.000 euro per l’erogazione di contributi dedicati alle famiglie, affinché li utilizzino per l’iscrizione e la frequenza dei loro figli ad un’attività sportiva. Nel corso della passata stagione sportiva, a causa delle prescrizioni sanitarie e delle restrizioni attivate per prevenire i contagi, le attività sportive erano state sospese e per tale motivo bambini e ragazzi sono stati privati parzialmente o totalmente della possibilità di svolgere regolarmente uno sport. «Si tratta di un altro intervento - dichiara il sindaco Filippo Giacinti - messo in campo per arginare i disagi legati a questa emergenza sanitaria. Con questo fondo ci prefiggiamo l’intento di promuovere un’attività importante come la pratica sportiva nei ragazzi, utile sia per la loro salute e il loro benessere fisico sia per favorire la socialità tra di loro».

È ormai accertato che lo svolgimento di un’attività sportiva rappresenti un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico di bambini e adolescenti, pertanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto di offrire un aiuto alle famiglie nel sostenere i costi per l’iscrizione e il mantenimento della frequenza ad attività sportive nella stagione in corso.

Si tratta di un’opportunità che aiuta il recupero dell’aggregazione e socializzazione tra ragazzi, divenuti di particolare importanza a seguito delle limitazioni dovute per lungo tempo alla pandemia. La pratica di uno sport, inoltre, fortifica le difese immunitarie e facilita i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Le famiglie, in possesso dei requisiti ed entro i limiti di reddito stabiliti, potranno presentare domanda per ottenere il contributo (fino ad un massimo di 120 euro) a parziale ristoro della spesa sostenuta per l’iscrizione e la frequenza dell’attività sportiva nella stagione 2021/22 per ognuno dei figli.

Fino al 14 dicembre sarà possibile inoltrare la domanda in municipio (modulistica e requisiti sono reperibili sul sito internet comunale): le domande si raccolgono esclusivamente in modalità telematica mediante il modulo on-line al link https://servizi.comune.albignasego.pd.it/portal/ scegliendo la sezione “Concorsi ed istanze” e accedendo con Spid. Successivamente, dal 15 gennaio 2022, ai fini della liquidazione del contributo per le domande che saranno accolte, sarà possibile inviare telematicamente la copia del tesseramento e le ricevute rilasciate dalle società e dalle associazioni sportive relative alle spese di iscrizione e frequenza dei propri figli.

«Abbiamo chiesto alle società sportive del territorio» aggiunge l’assessore allo Sport, Gregori Bottin «di comunicare questa opportunità a tutti i loro iscritti. Potranno comunque partecipare anche i cittadini di Albignasego i cui figli praticano attività sportiva al di fuori del territorio comunale». Ogni informazione può essere richiesta via mail all’indirizzo frontoffice @comune.albignasego.pd.it o al recapito telefonico 0498042213.