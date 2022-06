Elezioni comunali, alle 12 hanno votato il 17,88% dei padovani

Dalle 7 di questa mattina si votare per il prossimo sindaco di Padova e per i referendum. Alle 12 hanno votato in 29513 (17,88%). Nel 2017 si era arrivati al 22,2%. Urne chiuse alle 23 e spoglio per le amministrative previsto da domani alle 14. Spazio prima ai referendum. Rispetto al 2017 ci saranno quasi 500 elettori in più. Cinque anni fa al voto furono chiamati 163890 residenti. Ad oggi, a poter votare il prossimo sindaco, hanno diritto in 164363. Di questi, 77559 sono uomini e 86804 donne. Sono invece 804 i neomaggiorenni che quest'anno per la prima volta potranno partecipare alla scelta della prossima amministrazione. La comunità straniera invece sarà presente domani solo al 10 per cento del potenziale.