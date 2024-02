Disagi cantieri del tram: «Parole inaccettabili del sindaco. Buoni solo a scaricare sugli altri»

I cantieri del tram (ma non solo) stanno paralizzando la città.Questo oltre a creare disagi agli automobilisti, ha generato anche polemiche politiche, soprattutto dopo che il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla mobilità Andrea Ragona avevano accusato le ditte di non rispettare la programmazione. «Le dichiarazioni del Sindaco di questi giorni in merito al caos cittadino causato dai cantieri del tram sono inaccettabili - sostiene Manuel Bianzale, consigliere comunale del gruppo misto ed esponente di PadoVà - .Non è ammissibile dire a tutti i cittadini padovani “scusate ma non era programmato”, ed è perciò evidente che la gestione dei cantieri è lasciata al caso e all’improvvisazione, senza alcun piano di viabilità e studio preventivo, ma si fanno dei semplici esperimenti a discapito dei padovani. Questo è imbarazzante per una città importante come Padova».

Contro Ragona

«E’ ora che l’assessore alla mobilità (Andrea Ragona, ndr) si assuma le sue responsabilità senza fare lo scarica barile - prosegue Bianzale - .Oramai la viabilità cittadina è relegata in una condizione disastrosa non solo nel quadrante est ma potremmo tranquillamente dire che lo sia in tutta la città. Basti pensare che con la chiusura del ponte di Riviera Paleocapa, non solo risulta praticamente impossibile uscire dalla via, ma si sottopone tutta la bellissima zona ad uno smog dovuto all’incolonnamento infinito di auto. Alla faccia degli slogan sull’ecologia e sulla sostenibilità di cui si fregia tanto questa amministrazione».

Via Tommaseo e i commercianti

«Quello che è successo in Via Tommaseo, dove la contemporanea chiusura di Via Gozzi ha creato una situazione di traffico insostenibile ad ogni ora del giorno, ha praticamente paralizzato la città. Di ciò non solo ne risentono le attività economiche che certamente non vanno dimenticate, ma l’amministrazione dovrebbe ricordarsi che tale situazione della mobilita sta incidendo da molto tempo, e continuerà a farlo anche nei prossimi anni, nella vita dei padovani non solo dal punto di vista lavorativo ma anche nella gestione delle esigenze quotidiane e familiari. Quindi - chiude il consigliere comunale - se da un lato si pensa ad un sostegno alle attività economiche penalizzati, dall’altro però vorrei ricordare al Sindaco che ci sono tanti cittadini che perdono ore di vita in coda con notevoli disagi senza che l’amministrazione abbia mai pensato a dare un cenno di sostegno e vicinanza, anzi tra l’aumento del biglietto dei trasporti pubblici e l’aumento dell’addizionale Irpef sono stati ulteriormente penalizzati».