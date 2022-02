Peghin incontra Brugnaro: «Studiamo come capitalizzare la relazione tra due grandi città»

Dopo aver ricevuto la visita del sottosegretario Costa, oggi 28 febbraio il candidato di centrodestra Francesco Peghin ha incontrato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. A prescindere dalla politica e dai colori (identici) scelti per la campagna elettorale, i due sono molto amici da anni, tanto che Brugnaro ha celebrato le nozze tra Peghin e la moglie Alessia. «Un fantastico primo incontro con un grande sindaco e un amico come Luigi Brugnaro - scrive Peghin sulla sua pagina Facebook - .Abbiamo parlato di come capitalizzare al massimo la relazione tra due grandi città come Padova e Venezia rilanciando sviluppo, sicurezza, solidarietà e sostenibilità».