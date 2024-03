Buche in strada? Il comune mette a disposizione un numero per le segnalazioni

Il Comune di Agna ha predisposto una linea telefonica dedicata ai cittadini che così possono immediatamente avvertire il municipio per eventuali interventi di riparazione e manutenzione. L'idea è venuta la sindaco, Gianluca Piva, che mutuando iniziative simili messe in atto da altri comuni ha deciso di innescare questa linea diretta con i cittadini. Un modo per velocizzare e rendere più puntuali gli interventi. Le grandi piogge di questi giorni, in un territorio come quello della provincia di Padova che è in sofferenza, possono aver provocato piccoli danni e buche nelle vie del paese, per questo il primo cittadino ha voluto che si mettesse a disposizione dei cittadini un numero diretto al quale rivolgersi. Un servizio che non è nato per affrontare solo situazioni emergenziali come quelle di questa settimana ma in generale per rendere più puntuali gli interventi di riparazione.