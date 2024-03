Il Comune chiede i soldi alla pro loco per la sagra del paese: «Trattati come un'attività commerciale»

Un caso agita la comunità di Anguillara Veneta. Il comune infatti ha chiesto all’associazione Anguillarattiva, la pro loco locale, il pagamento di 4628 € quale tassa di occupazione del suolo pubblico, piazza Matteotti nella fattispecie, usato per lo svolgimento del Festival di S. Gaetano che è di fatto la sagra del paese. Lamanifestazione che si svolge sotto il patrocinio dello stesso comune.

L'associazione ha deciso di comunicare a tutti i cittadini, tramite una lettera aperta, in cui si spiega la situazione venutasi a creare: «Cari concittadini e simpatizzanti - abbiamo ricevuto i bollettini di 193,00€ e di 4628,00€ delle tasse di occupazione del suolo pubblico (tributo che il Comune chiede solitamente alle attività commerciali che occupano spazi pubblici) e che la nostra cara Amministrazione ha deciso di pretendere da noi per aver realizzato sagra di Sant'Antonio e festival di San Gaetano. Mai avremmo pensato in oltre 10 anni di attività di vedere una cosa simile, poiché fino al 2022 a nessuna associazione del paese, realizzando eventi, era mai stata chiesta da quando esiste nostro comune. Unico comune del territorio che anche dopo aver concesso il patrocinio, chiede denaro alle proprie associazioni per aver utilizzato una piazza per fare la sagra patronale. Invece ad Anguillara abbiamo già pagato 193 € per la Festa di S. Antonio (una serata) e andremo a pagare i restanti 4.628€, di cui 1.100€ di mora di sanzione per omesso pagamento, pagamento per il quale però non avevamo mai ricevuto comunicazione prima d'ora (né via lettera, né via mail). Precisiamo inoltre che oltre ad aver patrocinati gli eventi, l'Amministrazione comunale attuale ha anche usufruito delle serate della nostra festa di San Gaetano per reclamizzare le proprie iniziative. Alla luce di ciò oltre ad avere ridotte risorse economiche per realizzare i prossimi eventi e visto la delusione in primis dei nostri volontari dopo quanto accaduto, valuteremo se continuare il nostro operato in paese, soprattutto se le condizioni dovessero rimanere ancora le stesse». Sulle pagine social del comune in tantissimi si sono detti dispiaciuti della siutazione venutasi a creare e il tenore dei commenti evidenzia come a quella manifestazione siano molto legati, anche perché di fatto è l'unica. E' anche un momento in cui nel paese si riversano anche persone che giungono da altri comuni.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Antonio Spada: «Il suddetto regolamento è stato aggiornato nel 2021, ma di fatto le regole esistono da molto più tempo. La tassa è stata pensata per le attività commerciali che utilizzano spazi pubblici. Proprio per non gravare sugli enti no profit, il regolamento che istituisce il patrocinio stabilisce che con esso "è facoltà dell'Amministrazione contribuire alle manifestazioni concedendo ad esempio l'uso gratuito degli spazi". Questa prassi adottata da tutte le amministrazioni locali è stata pensata proprio per incentivare e favorire l'associazionismo», fa notare Spada.«Dovrebbe spiegare il Sindaco, come mai considera alcune associazioni al pari di attività commerciali chiedendo di pagare tasse, mentre ad altre oltre a lauti contributi, concede spazi come la palestra per fare feste», dice rivolgendosi alla prima cittadina di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso.