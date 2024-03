Il Comune restituisce parte dei fondi per i danni da maltempo, il consigliere Ciccarese: «Vicenda paradossale»

Luigi Ciccarese, avvocato, è stato nel 2022 lo sfidante di Federico Barbierato per la poltrona di sindaco di Abano Terme e oggi siede all'opposizione come consigliere. In questi giorni che sono caratterizzati da forti perturbazioni il consigliere attacca l'amministrazione locale per la gestione dei rimborsi in favore di chi aveva subito danni durante una situazione simile verificatasi l’ottobre 2021, circa un milione di euro di danni, solo in minima parte ristorati dalla Regione Veneto. Ciccarese non si capacita come il Comune di Abano a fronte di un contributo dalla Regione di euro 215.151,60, abbia deliberato la restituzione alla stessa Regione di parte di tali somme. L’amministrazione ha infatti ritenuto liquidabili danni nella sola misura di euro 94.203,22, determinandosi quindi per la restituzione alla Regione Veneto della differenza.

«Singolare osservare che, all’esito dell’attività istruttoria operata dagli Uffici Comunali, siano state ritenute valide e correttamente istruite un numero decisamente inferiore di domande avanzate dai cittadini. Dunque: la Regione ci ha versato poco più di 215.000 euro, a fronte di danni ben maggiori, ma, di questi, il Comune ne distribuisce meno della metà. Allo stato, non è dato conoscere se la mancata erogazione dei contributi ai cittadini che li hanno richiesti sia dovuta ad un eccesso di burocratizzazione od a marchiani errori di chi ha compilato le relative istanze e, dunque, quali siano i motivi per i quali gli uffici comunali hanno respinto un siffatto numero di domande, e ciò nonostante le somme fossero a disposizione», commenta Ciccarese. «Ritengo doveroso fare luce sulla vicenda, proponendo un’apposita interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale, perchè si conoscano i motivi per i quali gli aponensi non hanno potuto beneficiare di ristori che, seppur minimi, erano comunque stati messi a disposizione dalla Regione ed alla stessa oggi addirittura resi», anticipando quindi le sue intenzioni nel prossimo consiglio. «Occorre capire con molta attenzione, soprattutto, se si poteva fare qualcosa di più per agevolare i danneggiati ad ottenere il ristoro richiesto, cui potevano avere diritto, magari anche sollecitando alla Regione una deroga, tenuto conto che le somme erano state comunque messe a disposizione dell’Ente, che ora provvede a restituirle», ha dichiarato il consigliere d'opposizione. «Invito i cittadini che non hanno visto accolte le domande di ristoro a farmi conoscere le loro storie, per verificare quanto possa non aver funzionato e quanto meno per essere preparati in caso di future vicende come quella odierna, che spero non abbiano mai a ripetersi. Una vicenda che appare, francamente, davvero paradossale», ha concluso l'avvocato Ciccarese.