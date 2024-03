Via libera della Provincia all'avanzo da 20 milioni. Ultimo consiglio prima del voto

Il Rendiconto di Gestione 2023 della Provincia di Padova è stato presentato e approvato oggi, 11 marzo, in Consiglio Provinciale, confermando un avanzo di amministrazione di oltre 20 milioni di euro, sottolineando così la solidità finanziaria dell'Ente. La gestione corrente ha evidenziato un saldo positivo di 7,3 milioni di euro, grazie a una riduzione delle spese relative a riserve, accantonamenti e rischi non impegnati. Le entrate tributarie hanno registrato un incremento dell'8,55% rispetto all'anno precedente. Gli investimenti attivati nel corso dell'anno ammontano complessivamente a 64 milioni di euro, finanziati tramite varie fonti, tra cui entrate correnti, alienazioni, avanzo di amministrazione e trasferimenti da altri enti. E' stato l'ultimo consiglio provinciale con gli attuali componenti, visto che sabato si voterà per i nuovi consiglieri. «Vi ringrazio per l’apporto, avete girato tutto il territorio, lo avete amato, lo avete rappresentato, siamo riusciti a sfruttare il Pnrr, a incrementare il personale, a fare importanti investimenti, e lo abbiamo fatto con unità» le parole del presidente della Provincia, Sergio Giordani.

L'avanzo

L'avanzo di amministrazione, pari a 20 milioni di euro circa, ed è distinto in due componenti principali: la "Parte Accantonata", che include fondi per crediti dubbi, passività potenziali e rinnovi contrattuali, e la "Parte Vincolata", che comprende cofinanziamenti assegnati ai Comuni per interventi di viabilità. La voce più importante, che dà la misura definita sul 2023, è quella delle spese per investimenti principalmente destinate a: viabilità ed edilizia scolastica

Gli investimenti

Interventi sulla viabilità e ciclabilità per 20 milioni di euro, con 4,3 milioni per il risanamento dell’asfalto di vari tratti di strade, la ricostruzione del ponte della fabbrica sul canale Battaglia (sp61), l’adeguamento alla viabilità sulla sp10 – sp39, e oltre due milioni e mezzo per la messa in sicurezza di ponti e altre strade provinciali. Edilizia scolastica per 26,5 milioni di euro, con diverse opere totalmente a carico della Provincia come il recupero funzionale al “Corradino d’Este”, la riqualificazione ex Magarotto, il consolidamento strutturale al Duca degli Abruzzi, oltre a manutenzioni straordinarie nelle scuole per 800 mila euro e c.p.i per 1,1 milioni di euro; naturalmente ci sono, a parte, le opere di rifacimento, adeguamento e ristrutturazione da Pnrr. Interventi sul patrimonio non scolastico per 1 milione di euro. Cofinanziamenti a Comuni per 5,8 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza delle strade comunali. La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, dal Rendiconto, supera i 6 milioni di euro, che saranno destinati a nuovi investimenti sul territorio padovano.

Bisato e Giordani

Il Consigliere Alessandro Bisato, delegato al Bilancio, ha commentato: “I risultati del Rendiconto di Gestione 2023 confermano la qualità della gestione finanziaria dell'Ente provinciale e l'impegno nell'attivazione di risorse per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Le scelte di destinazione dell’avanzo sono demandate al prossimo Consiglio provinciale”. Il Presidente Sergio Giordani ha aggiunto: “Questi numeri testimoniano il prezioso e insostituibile ruolo svolto dalle province, sicuramente di quella di Padova. Desidero ringraziare il Consiglio per l'approvazione di questo documento, il quale riflette il buon andamento amministrativo. Questo successo non è tanto merito mio, come dico sempre, ma di tutti coloro che lavorano con dedizione all'interno dell'ente e dei Consiglieri che hanno contribuito con impegno e scrupolosità fino ad oggi”.