Una domenica "Plastic Free" per volontari di tutte le età

Le maglie blu con la tartaruga di Plastic Free Onlus sbarcano anche a Solesino portando la loro missione di sensibilizzazione legata all’inquinamento da plastica e la sua pericolosità se dispersa in natura. Il referente locale Denis Polato, con il supporto della volontaria Erica Morato e del Coordinatore Nazionale Riccardo Mancin, organizza infatti per domenica 5 novembre una passeggiata ecologica aperta a tutta la cittadinanza, con ritrovo alle ore 14:30 presso il parco giochi di Viale Papa Giovanni XXIII.

«Plastic Free organizza in media 30 pulizie ambientali in tutta Italia ogni fine settimana – spiega Polato – con l’obiettivo di rimuovere dall’ambiente quanta più plastica e rifiuti abbandonati, spesso in maniera “leggera” e inconsapevole. Vogliamo invertire questo malcostume, portando le persone a comprendere l’importanza di un gesto molto semplice ma virtuoso. Si tratta della prima azione ufficiale di Plastic Free sul territorio e la speranza è che ci sia un buon riscontro e tanta adesione tra i cittadini».

L’iniziativa, che ha trovato il pieno consenso dell’amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio, è aperta a tutti senza limiti di età e durerà un paio d’ore, svolgendosi in tutta sicurezza. Ai volontari saranno sufficienti un paio di guanti protettivi da giardino e una pinza raccogli rifiuti, facilmente reperibile in commercio mentre i sacchi verranno distribuiti grazie all’appoggio di Sesa che si occuperà dello smaltimento del materiale raccolto. «Attualmente possiamo contare su un movimento in grande espansione – commenta il Coordinatore Nazionale Mancin – Siamo 260.000 volontari e migliaia di soci, pronti a dimostrare che c’è voglia di migliorare il pianeta, partendo dal basso e dall’amore per il territorio, con azioni concrete, costanti e inclusive. Invito i genitori a portare i bimbi per due ore altamente educative e di grande valore». Al termine vi sarà, per tutti i presenti, un gradito momento conviviale con un piccolo rinfresco offerto dall’organizzatore. Per partecipare è obbligatorio iscriversi andando sul sito www.plasticfreeonlus.it e cliccando su Partecipa nella scheda presente nella sezione Eventi.