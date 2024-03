Elezioni provinciali, De Poli riunisce i candidati di "Padova Provincia al Centro" e lancia la sfida

Oltre 200 i partecipanti che si sono confrontati su differenti temi (infrastrutture, imprese e lavoro, sanità e politiche sociali) con i 16 candidati Silvia Alibardi (vicesindaco Saonara), Resy Bettin (vicesindaco Torreglia); Daniele Boron (sindaco Merlara), Chiara Brazzo (consigliere comunale Candiana), Fiorenzo Cappellari (sindaco Grantorto); Massimo Cavazzana (sindaco Tribano), Matteo Cecchinato (sindaco di Casalserugo); Vincenzo Gottardo (consigliere comunale Campodoro e attuale vicepresidente della Provincia); Ornella Leonardi (sindaco Gazzo); Lorella Marsili (assessore Saccolongo); Marco Montin (sindaco Pernumia); Serenella Negrisolo (sindaco di Cartura); Eric Pasqualon (sindaco Carmignano di Brenta); Graziella Vigri (assessore Villa del Conte); Nicola Zordan (sindaco Veggiano) e Giulio Zuanon (assessore Santa Giustina in Colle).

«Sul sito di Padova Provincia al Centro campeggia una citazione che è di Papa Francesco: “La politica è servire il bene comune e dare priorità al benessere di tutti”. Con questa squadra , richiamandoci anche a questo importante monito, vogliamo farci interpreti della buona politica che vince quando è il territorio appunto che si esprime», afferma De Poli secondo cui « oggi più che mai, la gente ha bisogno di persone presenti nel territorio e di serietà. Negli ultimi decenni, è vero, - è il ragionamento di De Poli – siamo stati travolti dai canali social e dalle urla, dalla politica dei dilettanti allo sbaraglio, che va dietro ai like e ai tweet. Al contrario, adesso, percepisco un cambiamento di attese e aspettative da parte dei Cittadini e della società civile. Ecco perché, con Padova Provincia al Centro, abbiamo deciso di puntare su una rete di 16 amministratori (fra cui 7 donne), tutti capaci, seri e determinati, che hanno a cuore il bene delle proprie comunità e lavorano con concretezza, ogni giorno, per il benessere di tutti».

«In un momento in cui le leadership vanno e vengono, ciò che non va via è chi rimane sul territorio”, spiega ancora De Poli che, nel corso del suo intervento, cita il sociologo Aldo Bonomi: «La politica torni ad essere orizzontale. Bisogna ricostruire i luoghi della politica, della partecipazione e della convivenza. La squadra di “Padova provincia al Centro” scende in campo oggi per giocare una partita che non è fine a se stessa ma guarda al futuro del nostro territorio provinciale e anche della nostra regione, per mettere la “Provincia di Padova al Centro” del nostro Veneto. La nostra provincia – conclude De Poli - è quella veneta che, a livello economico, corre di più: il suo Pil territoriale è superiore a 30 miliardi di euro. Dobbiamo ridarle di nuovo fiducia, speranza e il posto che merita in Veneto»