Elezioni provinciali, ecco i nuovi consiglieri di Palazzo Santo Stefano: vincono Pd e Lega

Si è chiuso nella serata di oggi, 16 marzo, lo scrutinio per le elezioni dei 16 nuovi consiglieri provinciali. Essendo la Provincia un ente di secondo livello, al voto sono andato solo sindaci e consiglieri eletti nei 101 Comuni della provincia e con il metodo ponderato (il peso dei voti dei consiglieri è calcolato in base alla grandezza del Comune). Analizzando i primi dati, emerge come il centrosinistra e la Lega abbiano vinto largamente, lasciando le briciole a Fratelli d'Italia, che perde addirittura un consigliere a vantaggio di Forza Italia. Ottima prestazione anche per l'Udc, che riconferma l'attuale vice presidente Vincenzo Gottardo e aggiunge una consigliera alla formazione, Silvia Alibardi. Entrano nel Consiglio provinciale diversi consiglieri che fanno già parte del parlamentino di Palazzo Moroni: Carlo Pasqualetto, Matteo Cavatton, Eleonora Mosco e Roberto Cruciato. Sono 6 i consiglieri del centrosinistra eletti, che riconferma anche Luigi Alessandro Bisato. Rieletto anche il leghista Daniele Canella, primo in lista e in assoluto più votato.

Ecco gli eletti, lista per lista e in ordine di preferenze (cifre individuali ponderate)

Tutti la Provincia - Uniti per il territorio (centrosinistra)

1) Luigi Alessandro Bisato (8599)

2) Massimo Momolo (5175)

3) Carlo Pasqueletto (4416)

4) Stefano Agujari Stoppa (4011)

5) Paola Martin (3092)

6) Emanuela Gastaldello (2835)

Lista civica per Padova Provincia (Fratelli d'Italia)

1) Luigi Sabatino (3723)

2) Matteo Cavatton (3172)

Veneto domani - La sfida identitaria (Lega)

1) Daniele Canella (9285)

2) Eleonora Mosco (4947)

3) Stefano Beraldo (2574)

4) Roberto Cruciato (2326)

Padova provincia al centro (Udc)

1) Vincenzo Gottardo (3391)

2) Silvia Alibardi (2039)

Forza Provincia (Forza Italia)

1) Valentino Turetta (3699)

2) Daniela Bordin (2870)

«Complimenti a tutte le nuove consigliere e consiglieri - le prime parole del presidente della Provincia, Sergio Giordani - .Il mio spirito resta quello dell’amministratore, per il tempo che resta in cui l’ente sarà di secondo livello serve fare il bene della provincia e dei nostri territori con un atteggiamento di coesione e concretezza. La via giusta è quella di una ampia collaborazione tra sindaci e consiglieri provinciali per fare le cose e andare incontro ai bisogni delle persone».