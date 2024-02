Elezioni provinciali, ora c'è la data: Giordani chiama al voto il 16 marzo

Sono state ufficialmente indette le procedure per il rinnovo del Consiglio provinciale di Padova secondo la riforma "Del Rio" che avverrà il 16 marzo. Il Presidente della Provoncia Sergio Giordani, con un decreto firmato ieri, 5 febbraio, ha indetto per quella data l'elezione dei componenti del consiglio provinciale di Padova, convocando i comizi elettorali. La carica di Presidente non è soggetta al voto di quest'anno e se ne parla, salvo variazioni di legge, nel 2027.

Il voto

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 2 nella sede della Provincia di Padova di piazza Bardella, presso il seggio elettorale e le relative sottosezioni ubicate nelle sale appositamente allestite al piano terra della stessa. Le elezioni provinciali sono di secondo grado, quindi non votano direttamente i cittadini, ma sono chiamati a partecipare i sindaci e i consiglieri già eletti nelle amministrazioni locali. Sono perciò elettori ed eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Padova.