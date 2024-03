Elezioni Rubano, in attesa del candidato del centro destra arriva la proposta civica

La consigliera Francesca Dall’Aglio, 50 anni, imprenditrice e già assessore per due mandati dal 2009, ha deciso di mettersi in gioco in prima persona, candidandosi a Sindaco Rubano. E' lei, fino ad ora visto che il centro destra non ha ancora sciolto le riserve su chi sia il prossimo candidato, l'alternativa alla candidata del Pd, Chiara Buson, visto che la prima cittadina, Sabrina Doni, non può più presentarsi alle elezioni avendo già coperto due mandati.

Francesca Dall’Aglio è da diverso tempo che palesava posizioni distanti su alcune scelte dell'amministrazione Di qui la scelta di candidarsi in prima persona. «Essendo venute meno le condizioni per poter portare il proprio contributo in una maggioranza “arroccata” ed indisponibile al dialogo,ho realizzato nei fatti che si è esaurita la decennale esperienza dell’attuale gruppo di maggioranza che, proprio grazie al rispetto delle diverse sensibilità presenti, in passato è stata in grado di amministrare bene il territorio. Sono stati proprio tanti cittadini ad incoraggiare l’iniziativa di costruire una proposta innovativa per il territorio», dichiara Francesca Dall’Aglio, «che da decenni non vede alternative valide all’attuale maggioranza, caso unico in provincia. Si è creato spontaneamente un nucleo di persone, con diverse storie politiche e personali, che vedono finalmente la possibilità di rivoluzionare l’approccio politico ed amministrativo del Comune di Rubano, persone libere e liberali decise a superare l’impasse determinata da un forzato bipolarismo che porta a dividere il mondo tra destra e sinistra, tra amici e nemici. Unire le forze per avere il coraggio di cogliere l’opportunità per un cambio di passo in un contesto sia poco dinamico che poco aperto al confronto, tanto da creare una rassegnazione diffusa. Questo approccio sta registrando attenzione da parte di molte forze politiche moderate, progressiste e liberali che sono interessate a sostenere il progetto proprio perché aperto, ampio, civico e trasversale. Insomma, un progetto che sta crescendo, perché basato su idee in grado di sviluppare scelte che si costruiscano dal basso, con i cittadini al centro, perché a Rubano serve una visione ed una programmazione condivisa, strategica e trasparente»,