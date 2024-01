Etra fuga i dubbi di imminente chiusura dell'ecocentro: «Rimarrà aperto»

L’ecocentro di San Giorgio delle Pertiche non chiuderà i battenti. Etra fuga i dubbi di imminente chiusura del Centro di raccolta dopo il rincorrersi di voci sulla cessazione dell’attività dell’area ecologica situata in via Zuanon.

«L'ecocentro rimarrà aperto nel 2024 per i soli residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche con le stesse modalità e secondo gli stessi orari del 2023 - rassicura il Presidente di Etra, Flavio Frasson -. L'impianto, gestito da Etra, non rientra fra quelli da razionalizzare secondo le nuove modalità decise dal Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti». Etra gestisce i Centri di Raccolta, ma non stabilisce modalità operative e di conferimento che vengono, invece, stabilite dal Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti, l'organo sovracomunale, istituito a ottobre 2018 e operativo da gennaio del 2022, con il compito di regolamentare, affidare e controllare, omogeneizzando le tariffe, la raccolta dei rifiuti nei 62 Comuni delle province di Vicenza e Padova che ne fanno parte.

«Prima di diffondere notizie prive di fondamento destinate a creare solo inutili allarmismi - afferma il Sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella -, invito i cittadini a informarsi rivolgendosi agli organi competenti che sono a disposizione per fornire qualsiasi ragguaglio o aggiornamento. Il Centro di raccolta di via Zuanon fornisce un servizio che funziona e che non sarà oggetto di alcun tipo di "rivisitazione"».Tra le novità introdotte per il nuovo anno, la possibilità, per tutti gli utenti residenti nel territorio afferente al Bacino Brenta, di recarsi in un qualsiasi altro Centro di Raccolta del territorio (sono 30 su un totale di 43 i Centri di raccolta che fanno parte del progetto di circolarità partito il primo gennaio 2024) purché muniti della Ecocard che certifica di essere utenti Etra. Alla base delle nuove regole, l'intenzione di razionalizzare i conferimenti e di incentivare ancora di più la raccolta differenziata casa per casa. Si invitano gli utenti a consultare il sito di Etra e a scaricare l’App per verificare le variazioni di orari e giorni di apertura dei Centri di raccolta.