Etra replica a Fuschi: «Critiche sempre ben accette, anche nel clima rovente preelettorale. Ognuno faccia la sua parte»

Le parole del candidato di Fratelli d'Italia, Mariano Fuschi, in lizza per la poltrona di sindaco, non potevano non sortire reazioni da parte di Etra. Fuschi, con tanto di foto, aveva criticato la gestione della piazza Mercato di Tencarola, ma in generale criticava il servizio della multiutility: «Il candidato sindaco di Selvazzano Mariano Fuschi si è scagliato in questi giorni contro Etra per una supposta inadeguatezza nel servizio di raccolta rifiuti in particolare nella piazza Mercato di Tencarola, quartiere di Selvazzano, e della relativa gestione dell’isola ecologica. Il clima rovente preelettorale non stupisce e in ogni caso anche le critiche sono ben accette se hanno l’obiettivo di contribuire a migliorare un servizio. In questo senso, e non da oggi, Etra ha attivato procedure per monitorare costantemente i propri servizi e per raccogliere le segnalazioni circa i problemi che eventualmente si dovessero presentare per poter dare una risposta tempestiva. È, peraltro, essenziale attenersi ai fatti e, in ogni caso, andare alla fonte per acquisire le informazioni corrette. Nel caso specifico evidentemente sono mancate alcune informazioni importanti», fanno notare da Etra.

L'azienda però anche nel dettaglio della critica mossa da Fuschi: «L’area ecologica dei tre condomini segnalata da Mariano Fuschi è già da tempo all’attenzione degli uffici di Etra. Su tale isola insistono circa 40 utenze domestiche e una decina di utenze non domestiche tra cui un supermercato, un bar, una pasticceria, una pizzeria da asporto e un'enoteca. La frequenza di raccolta prevista per l'isola in questione è doppia rispetto al calendario ordinario e questo senza costi aggiuntivi. Risulta, peraltro, che la dotazione di contenitori alloggiata nell'isola mascherata non sia sufficiente per tutte le utenze che vi conferiscono. Più volte, anche con sopralluoghi congiunti con amministratori condominiali e amministrazione comunale, Etra ha cercato di far aumentare la volumetria, ma nonostante le sollecitazioni, non ha mai ricevuto risposta da nessuno degli interlocutori (amministratori condominiali, cittadini e amministratori comunali)». Una sottolienatura che viene rimarcata. «La questione è duplice: da un lato vi è un problema di abbandono di rifiuti da parte di cittadini che non hanno titolo a conferire in quell’area. Dall’altro i tecnici di Etra segnalano che alcune utenze coinvolte non conferiscono in modo corretto: le utenze non domestiche, infatti, alla luce anche del nuovo regolamento tariffario, devono dotarsi di contenitori dedicati. C’è dunque un problema di comportamenti non corretti nel conferimento dei rifiuti da parte dei residenti che nel considerare il problema non si possono ignorare. In sostanza, i contenitori attuali non bastano e i residenti non vogliono altri contenitori da posizionare in area privata in prossimità degli stabili residenziali, soluzione questa che risolverebbe il problema segnalato da Fuschi del sottodimensionamento del servizio di raccolta»

Da parte di Etra c’è tutta la disponibilità a considerare nello specifico le diverse soluzioni possibili in un clima di collaborazione, avendo tutti la medesima preoccupazione e lo stesso interesse a garantire un servizio soddisfacente, capace anche di risolvere possibili problematiche. «La nostra Azienda – commenta il presidente del Consiglio di Amministrazione, Flavio Frasson – è impegnata costantemente a erogare servizi di qualità per rispondere alle necessità dei Comuni e dei cittadini. Quello che stiamo portando avanti è uno sforzo congiunto che ci vede impegnati assieme a cittadini e istituzioni locali per il medesimo obiettivo. Il metodo che ci caratterizza è quello del dialogo costante, della collaborazione reciproca e dell’ascolto per individuare eventuali criticità che, in un contesto complesso come quello attuale, possono anche presentarsi, ma che una volta individuate vogliamo risolvere. In tale prospettiva, con riferimento in particolare al problema segnalato relativamente a Tencarola, ho dato indicazioni di provvedere con ulteriori verifiche per capire se si poteva fare di più e meglio. È peraltro evidente che ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione del territorio deve fare la propria parte in una sinergia costante»