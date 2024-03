Il candidato Fuschi attacca Etra: «Nel comune servizio inadeguato»

«La situazione dell’isola ecologica di Piazza Mercato a Tencarola è indegna di un paese civile», commenta il candidato sindaco di Selvazzano Mariano Fuschi, che si è recato sul posto in seguito alle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, per verificare di persona la situazione. Ad amministrare il comune di Selvazzano, Samuele De Lucia, nominato commissario dal Prefetto Messina, dopo la caduta della giunta Rossi. Ma l'attacco di Fuschi, più che verso il commissario è indirizzato a Etra.

«Lo spettacolo che mi sono trovato davanti è indecoroso: montagne di sacchi della spazzatura ammucchiati a ridosso del box che contiene i bidoni al servizio di tre condomini affacciati sulla piazza, e un odore nauseabondo che non consente ai residenti di aprire le finestre delle proprie case. Chi abita qui è giustamente esasperato è chiaro che il servizio di raccolta è gravemente sottodimensionato rispetto al volume di rifiuti prodotto in questa isola», ha commentato il candidato sindaco. «I proprietari degli appartamenti hanno pagato di tasca propria il box che dovrebbe proteggere il punto di raccolta, ma ci segnalano che gli addetti di Etra non sempre lo chiudono correttamente, con l’effetto di creare una zona franca dove chiunque si sente libero di scaricare la propria immondizia, nell’impunità generale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una scena che mai avremmo pensato di vedere in una città come Selvazzano. Ricordo che le tariffe del servizio di raccolta sono recentemente aumentate, a fronte di una riduzione del numero di passaggi. La situazione è inammissibile: Etra va energicamente richiamata ai propri doveri». Il problema, per Fuschi, non riguarda solo Tencarola e piazza Mercato: «Al di là di questo problema localizzato, che ripeto è vergognoso – conclude Fuschi – il livello del servizio è largamente insufficiente in tutto il comune: insieme alle liste che mi sostengono, stiamo lavorando a una proposta di riforma radicale del sistema di raccolta»