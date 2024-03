Gabriele De Boni si candida come sindaco: «Serve cambio generazionale»

«Dopo la pandemia, che ha reso complicata l’attività amministrativa, e la guerra in Ucraina, che ha determinato forti aumenti dei costi dell’energia e dei prezzi con conseguenti difficoltà nella realizzazione dei lavori e nell’erogazione dei servizi: Ponte San Nicolò Riparte. Riparte con entusiasmo e fiducia. Riparte anche con un ricambio generazionale». Lancia così la sua candidatura a sindaco Gabriele De Boni, attuale vice e oggi a capo della lista civica.

Biografia

Gabriele De Boni, 40 anni, imprenditore nel campo della comunicazione e degli eventi, con esperienza di assessore e vicesindaco nell’ultimo periodo, è stato scelto come candidato del nuovo progetto: «Un progetto che mette al centro le diverse necessità ed esigenze dei cittadini, partendo dall’ambiente, la mobilità, la riqualificazione urbana, il potenziamento dei servizi alla persona, l’offerta culturale, il lavoro, le imprese e il commercio,con un’attenzione alla valorizzazione di proposte ed eventi per ogni fascia della popolazione: dall’infanzia ai giovani, alla popolazione più adulta» si legge in una nota

La squadra

«La squadra, sotto la guida del candidato sindaco e insieme ai cittadini, si sta dedicando alla costruzione di un programma elettorale che ha come obiettivo il rinnovamento e che darà una spinta determinante al progetto di governo per Ponte San Nicolò - spiegano - .Contestualmente, il gruppo sta attivamente lavorando per costruire una lista di persone capaci, preparate e rappresentative del nostro territorio. I giovani e le nuove generazioni saranno ben rappresentati. Il contesto esterno al nostro Comune è complesso, ma ricco di opportunità che come Ponte San Nicolò abbiamo il dovere di cogliere e perseguire. Invitiamo i cittadini a partecipare al progetto “Ponte San Nicolò Riparte” con idee, riflessioni e proposte con l’ambizione di costruire insieme la Ponte San Nicolò del futuro: il contributo che ognuno di noi può dare è importante e determinante».