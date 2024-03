Gare sui di Mountain Bike sui Colli, Lorenzoni: «Decisione sbagliata»

«La scelta di consentire le competizioni di mountain-bike nelle Riserve Naturali Orientate nell’area del Parco dei Colli Euganei è l’ennesima prova che l’ente stesso è più attento agli interessi economici di pochi attori rispetto alla tutela di questo meraviglioso territorio». E' la posizione del consigliere regionale Arturo Lorenzin che non è affatto concorde con la possibilità di effettuare gare e competizioni in un'area così fragile come quella del parco.

«Permettere i passaggi in bici in modo non regolato allontana coloro che frequentano gli Euganei per camminare. L’effetto, fatalmente, è l’impoverimento del territorio, con meno presenze. Non solo. Così si mette a rischio il valore ambientale ed economico dell’ambiente stesso», dichiara Lorenzoni chiarendo qual'è la sua posizione. «Le biciclette sui sentieri “da un lato provocano il disfacimento dei tracciati, dall’altro comportano dei pericoli per gli appassionati camminatori”. Motivo per cui “è indispensabile porre delle regole, al fine di tutelare sia l’ambiente fragile dei nostri Colli che la sicurezza degli escursionisti». Come in Alto Adige, ad esempio, dove in diverse zone i percorsi ciclabili sono distinti da quelli pedonali. «Lo stesso – sottolinea il consigliere - ho avuto modo di sperimentare l’insidiosità dei sentieri promiscui, e comprendo come molte famiglie con bambini evitino gli Euganei per non correre rischi”. Il tema non è la “pulizia” dei sentieri, ma la loro sistemazione dopo il passaggio di una gara ciclistica, costosissima e talora impossibile. Purtroppo, data la cronica carenza strutturale di personale, “è impensabile che vi siano tecnici del Parco che vadano a controllare la sistemazione dei sentieri una volta terminata una gara di mountain-bike”. “L’ente Parco deve avere come priorità la tutela del valore di questo territorio tanto suggestivo quanto fragile – conclude Lorenzoni – Altrimenti si troverà a non aver più nulla da salvaguardare, avendone dissipato il valore ambientale ed economico».