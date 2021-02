Giordani: «Siamo ancora in una situazione critica. Manteniamo alta l'attenzione»

Il Sindaco Giordani, in vista del fine settimana, è tornato a raccomandarsi con i cittadini: «Restiamo in una situazione critica, e quindi serve mantenere alta l'attenzione anche quando attuiamo comportamenti consentiti dalle norme nazionali e regionali».

Impegno

Il Sindaco ha voluto sottolineare che oltra ai comportamenti individuali continuano le attività volte a scongiurare un nuovo veicolarsi del virus: «Se tutti mettiamo un surplus di attenzione allora, mentre prosegue la campagna vaccinale, alzeremo anche barriere più alte e collettive contro il virus». Giordani è tornato anche sulla decisione di imporre sensi unici pedonali: «Il senso unico pedonale continua perché lo scorso fine settimana ha funzionato: in via Roma l'incrociarsi di masse di pedoni che procedevano in sensi opposti creava assembramenti a forte rischio».

Nuova segnaletica

Sono previste delle novità rispetto al fine settimana scorso: «Da domani, sabato 20 febbraio, nuovi cartelli indicatori inviteranno i cittadini a via alternative con l'effetto primario di stemperare l'assembramento e secondario di far scoprire nuove parti di città in sicurezza e costruire nuove abitudini che valorizzino tutto il centro storico e non solo gli assi più frequentati. Stiamo agendo con buon senso ma sempre pronti a chiedere interventi alle istituzioni e intervenire se la situazione dovesse peggiorare».