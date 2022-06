Bassa affluenza alle urne, Giordani: «Prevedibile. Prontissimi in caso di ballottaggio»

Dopo i tanti dell'affluenza, il sindaco Sergio Giordani ha subito voluto commentare. Si gioca il prossimo mandato e lo sfidante Francesco Peghin anche l'ultimo giorno ha detto chiaramente di credere al ballottaggio.

Giordani

«Come prima cosa ringrazio di cuore i presidenti di seggio, gli scrutatori, le forze dell’ordine e tutti i funzionari pubblici che hanno lavorato per una gestione ordinata e puntuale delle elezioni in città - dice Giordani - .Come immaginavamo nelle scorse settimane l’affluenza si è confermata bassa, vero che era una domenica molto particolare per Padova, tra il ponte legato alla festa del nostro Patrono Sant’Antonio e il tifo per la finale di play off. Con questi dati tutti gli scenari appaiono possibili, quindi non ci avventuriamo in pre analisi, ma attendiamo lo spoglio di domani molto serenamente. Ringrazio tutte le elettrici e gli elettori che si sono recati alle urne a prescindere dalla loro scelta, e come ho detto nel mio discorso in piazza delle Erbe di venerdì sera, se sarà necessario andare avanti altre due settimane noi siamo pronti con entusiasmo a tornare subito tra le padovane e i padovani».