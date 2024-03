Giordani ringrazia Salvini e gli chiede altri 45milioni per terminare l'Arco di Giano

Nel giorno di Salvini al Padova Congress è il sindaco Sergio Giordani ad aprire i lavori. Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture è stato oggi, 15 marzo, nella città del Santo per presentare i progetti delle grandi opere che riguardano il Veneto. E Giordani ha approfittato per ricordare, anche pubblicamente, dopo averlo già fatto in privata sede (visto che sindaco, ministro, il sottoegretario Bitonci e l'assessore regionale Marcato avevano già avuto modo d'incontrarsi prima dell'entrata in scena al centro congressi) quanto è stato fatto, anche a livello di finanziamenti. Ma servono altre risorse per completare l'Arco di Giano, che dovrà essere il raccordo di tutto il traffico pronto a svilupparsi nell'area dove sorgerà il nuovo ospedale a Padova Est. Area a cui però manca l'ultima importante infrastruttura, un ponte di almeno cento metri, per scavalcare la presenza della ferrovia. Per questo, dopo aver ricordato quanto fatto dalla sua amministrazione in termini di fondi ottenuti dal Pnrr, rilancia per l'ultimo tassello mancante. Il tutto in un clima apparentemente molto disteso, con battute dal palco sia da parte di Giordani che di Salvini.

«Ho avuto questa mattina un lungo e cordiale incontro con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini - in città per illustrare le opere in corso di realizzazione e progettate dal Ministero per il Veneto - al quale hanno partecipato anche il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci e l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato», ha poi detto tramite una nota, il Sindaco Giordani. «E’ stata l’occasione per illustrare i tanti interventi che stiamo realizzando, rispettando i tempi dei cronoprogrammi, con le risorse del Pnrr e per sottolineare la necessità di assicurare il finanziamento di 45 milioni per il completamento dell’ Arco di Giano, un’opera necessaria per ottimizzare l’accessibilità al nuovo Ospedale di Padova Est che stiamo realizzando con la Regione e sinergica al potenziamento della mobilità dell’area assicurato dalla nuova linea del tram Sir2». Un nodo non da poco, da sciogliere, ma il fatto che si siano tutti esposti pubblicamente rispetto al finanziamento, fa ben sperare che quei soldi alla fine arriveranno. Giordani ha poi ricordato che c'è anche un'altra questione legata all'alta velocità, in un contesto, quello della presenza del Ministro Salvini, in cui si è parlato parecchio di rete ferroviaria. Tasto che ha toccato anche Giordani: «Nel corso dell’incontro abbiamo anche convenuto con la necessità di completare quanto prima l’Alta Velocità ferroviaria tra Verona e Padova, che permetterà non solo maggiore velocità ai convogli passeggeri, ma anche, con due binari in più, una maggiore capacità per i treni regionali e il trasporto merci. Ringrazio la vicepresidente Elisa De Berti e la dottoressa Elisabetta Pellegrini direttore della Struttura Tecnica di Missione del Mit per l’attenzione che stanno dedicando ai progetti che riguardano la nostra città».