Giordani, trasporto pubblico: «BusItalia esca dalla logica di rincorrere le fasi emergenziali»

«Abbiamo avuto un momento di dialogo positivo - ha detto Giordani - e continueremo con altri incontri periodici e cadenzati che affrontando i vari temi saranno completamente protesi ad assicurare alle cittadine e ai cittadini di Padova e della sua Provincia qualità e sostenibilità del nostro sistema di trasporto pubblico». Nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio si è infatti tenuto in Provincia un incontro tra il Presidente Sergio Giordani e i vertici di BusItalia.

Stabilità

«Che i tempi siano duri e che lo siano per tutte le aziende di trasporto pubblico locale è un dato chiaro e indubbio: prima la pandemia da Covid, ora il caro carburanti e le perturbazioni economiche globali legate al conflitto in Ucraina pesano inevitabilmente sui bilanci di queste società», ha premesso Giordani. «Io, per le cittadine e i cittadini della provincia di Padova, voglio affrontare questo tema nel rispetto delle norme di legge e nel perseguimento della qualità del servizio che deve essere mantenuta e migliorata anche per dar seguito agli impegni assunti dall’azienda verso il territorio. L’Ente di Governo è disponibile nel condurre un confronto concreto nel risolvere i problemi nel solco del buon senso e nell’interesse dei cittadini e al contempo fermo nel pretendere e costruire quelle garanzie che portino a un’efficiente e duratura stabilità nell’erogazione del servizio, che quindi esca dalla logica di rincorrere le fasi emergenziali».