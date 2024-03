«Per i nostri giovani non si è pensato a nulla, il nostro Comune è un dormitorio»

Anche se ancora il sindaco Marco Schiesaro non ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla corsa per, nel suo caso, rimanere primo cittadino di Cadoneghe, intanto attorno a lui comincia ad animarsi la campagna elettorale. E questa volta il tema messo al centro del dibattito non riguarda multe o autovelox, argomento che in queste prima fasi ha di fatto egemonizzato la discussione. Ma la vita di un comune è fatto anche di altro, per questo l’avv. Giulia De Campo candidata sindaca nella Lista Civica Cadoneghe per Tutti, introduce un tema che fino ad ora non era ancora emerso: come stanno i giovani che vivono nel comune? «Da un piccolo sondaggio tra i nostri ragazzi su cosa offre loro Cadoneghe e cosa vorrebbero di diverso, le risposte sono state molteplici anche se accomunate dalla certezza che il territorio offre ben poco. Come non dare ragione a questi ragazzi» afferma la candidata.

«Cadoneghe non può essere trattata come un dormitorio, quale semplice periferia di Padova, senza luoghi di aggregazione e confronto ludico e culturale per le diverse fasce di età. Cadoneghe, afferma deve diventare centro accogliente, dove i servizi offerti siano attrattivi e competitivi, senza doverli ricercare in altri contesti territoriali», fa notare De Campo. «Gli amministratori hanno il dovere di creare spazi di libera fruizione, dove i giovani possano, attraverso le loro inclinazioni, coltivare il valore dell’appartenenza al proprio territorio. Abbiamo l’urgenza di rigenerare aree e edifici pubblici, destinandoli, con l’aiuto delle compagini associative, a progetti attivi che vedano in nostri ragazzi protagonisti nell’arte, nella musica, nello sport in tutte le sue forme, in modo che si mettano in gioco nel rispondere alle sfide del proprio quotidiano», propone la candidata di "Cadoneghe per tutti". «Il nostro comune può avere molte risorse per i nostri giovani, ricchezze che vanno tuttavia riqualificate e messe al servizio della collettività più giovane, perché le scelte politiche devono rispondere ad una scala di priorità dove i ragazzi rappresentando il nostro futuro devono essere collocati tra i primi posti».