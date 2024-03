Giovanna Rossi ci riprova e si ricandida a Sindaco a Selvazzano Dentro

Giovanna Rossi si candida a Sindaco per la città di Selvazzano Dentro con un progetto totalmente «rinnovato negli intenti e nelle persone». La lista si chiama “Al Centro”. «Non ho mai smesso di dedicarmi alla mia Città – ha commentato Giovanna Rossi – Selvazzano ha bisogno di nuovi stimoli e di essere valorizzata con questo progetto “Al Centro” che mette in risalto la persona, il territorio e l’innovazione». Dal 27 giugno scorso il Comune è commissariato e amministrato da un commissario prefettizio.

«La Persona Al Centro, Il Territorio Al Centro, l’Innovazione Al Centro sono i tre punti cardine che andremo ad affrontare ed a sviluppare nei prossimi cinque anni – spiega Giovanna Rossi – La giusta via è rispondere alle esigenze del territorio, della persona con serietà, competenza e soprattutto impiegare tante energie su nuove opportunità, nell’interesse di tutta la cittadinanza, che negli anni a venire occuperanno un peso importante all’interno della nostra comunità». Saranno molte le liste in appoggio alla candidata Rossi: «Sono già pronte quattro liste civiche, Selvazzano Libera, Selvazzano in Rete – Lista Giovani, Selvazzano a 4 zampe, Dentro Selvazzano. Abbracciano il nostro progetto anche importanti forze partitiche come Lega e UDC che condividono gli stessi obiettivi e ci auguriamo arrivi anche chi ha governato in sinergia con noi nella passata Amministrazione. Non chiuderemo la porta a nessuno, pronti ad accogliere tutti coloro che capiranno la bontà del nostro programma».

La Lega ufficializza la sua partecipazione a sostegno di Giovanna Rossi: «La candidatura della Rossi è un impegno di continuità, una scelta dovuta, vista l' esperienza molto positiva vissuta dal nostro partito nell'ultimo periodo di Amministrazione – dichiara Giorgio Zoppello, segretario cittadino della Lega -quando al nostro capogruppo Antonio Francon sono state affidate deleghe molto importanti per risolvere questioni che devono essere senz'altro definite riguardanti la Piscina e la pianificazione urbanistica dell'area dell'Ex Seminario fondamentale per uno sviluppo armonico sia pubblico che privato del nostro Comune. Siamo fiduciosi nel consenso che i cittadini ci daranno per questa scelta su una persona che ha esperienza e conoscenza profonda sia nell' amministrazione del Comune che delle esigenze dei cittadini e della cura e tutela del territorio».

Anche l’Unione di Centro appoggia Giovanna Rossi: «La mission dell’Udc è perfettamente rappresentata da Giovanna Rossi che incarna i nostri valori – dichiara Nicola Zordan, sindaco di Veggiano ed esponente dell’UDC - la volontà e la determinazione nel mettere le persone al Centro della Politica, al servizio della propria Comunità, consapevoli di quanto sia importante fare rete per perseguire il benessere collettivo. Questo fa parte del nostro Dna culturale e politico. Giovanna è una donna amministratrice seria, capace, caparbia, profondamente innamorata del proprio territorio. In questi anni, si è fatta conoscere per la sua straordinaria sensibilità, l’attenzione nei confronti delle persone più fragili, delle fasce sociali più deboli della nostra popolazione. Questo è il suo grande valore. Ecco perché sosteniamo convintamente la sua candidatura a Sindaco di Selvazzano».