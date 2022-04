Innocenti: «Un bando per rendere più sicura e vivibile piazzetta Gasparotto»

Il candidato sindaco di TornaPadova ha incontrato oggi 4 aprile un gruppo di cittadini che lavorano in piazzetta Gasparotto, a due passi dalla stazione. Lo spazio è sede di uffici (anche quelli comunali del settore Sociale) ed associazion. Si è tentato in vari modi di renderlo più vivace, negli ultimi anni, in modo da scacciare il degrado che, specie nelle ore notturne, lo affligge. «Questo spazio pubblico è accessibile a tutti dalla strada, ma gli edifici che lo circondano ai quattro lati lo rendono una sorta di isola, nascosta all’esterno e dunque il luogo ideale per attività illecite, specie notturne - evidenzia Innocenti - .Eppure sarebbe un’area con grande potenziale, così vicina come è al centro storico e con la stazione dei treni e la fermata del tram a due passi. Quello che crediamo sia mancato, in tutti questi anni di pur lodevoli tentativi di recupero da parte di associazioni e privati, è il sostegno deciso dell’amministrazione».

La proposta

«Con TornaPadova lo diciamo sempre: la chiave dello sviluppo dei centri urbani oggi sta in un rapporto efficiente tra pubblico e privato - insiste il candidato sindaco - .Il pubblico deve individuare le aree problematiche e creare le condizioni perché i privati possano risolvere appunto i problemi. Qui abbiamo per la maggior parte uffici e spazi che restano aperti e frequentati fino alle ore 19 se va bene. Dopo quel momento non c’è più un presidio e questo è proprio il punto da risolvere. Come facciamo ad attrarre qui un locale anche serale, un ristorante, un po’ di vivacità, qualcosa che contrasti il degrado notturno? Crediamo che un primo passo potrebbe essere l’emanazione di un bando che offra la possibilità di installare la propria attività qui senza dover pagare le tasse al Comune per i primi tre o cinque anni. Il pubblico spesso non ha soldi da investire o, se li ha, conosce tempi biblici di realizzazione dei progetti. Un privato che intuisca il margine per investire lo potrebbe fare invece senza troppi problemi e in tempi rapidi. Ma perché un privato scelga di investire – anche a condizioni fiscali particolarmente vantaggiose – deve prima convincersi di poter operare in una situazione di grande sicurezza».

Sicurezza

«Proprio per garantire questo potrebbe essere attivato un servizio di vigilanza specifica, a spese del Comune o con il contributo del Comune e di concerto proprio con i proprietari degli immobili e delle attività lì installate. È un po’ la proposta che abbiamo fatto nel nostro programma, sugli Street Tutor - chiude Innocenti - .Oggi questi vigilanti vengono impiegati esclusivamente nelle aree della “movida”, piazze e Portello. Ma secondo noi avrebbero senso anche in quelle parti di città che invece che di troppo rumore soffrono di troppo silenzio».