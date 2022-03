Il candidato sindaco Innocenti: «Un biglietto unico per tutti gli eventi sportivi del weekend»

Un biglietto unico per tutti gli eventi sportivi del weekend. Dalla partita del Calcio Padova al derby du rugby, basket, pallavolo e tutti gli altri sport. E' l'idea del candidato sindaco di 'TornaPadova' Lorenzo Innocenti, sportivo anche lui (è dirigente e allenatore di rugby): «Nel fine settimana ho assistito a tanti eventi sportivi in città. Ogni sabato e domenica l’offerta di sport di squadra di alto livello a Padova è incredibile: dal Calcio Padova al Petrarca Rugby, dalla Pallavolo Kioene all’Antenore Plebiscito Pallanuoto, fino alla Virtus di basket. Adesso poi, con la bella stagione, cominceranno le grandi rassegne degli sport individuali, come atletica e tennis - racconta Innocenti - .Eppure il pubblico sugli spalti, complici Covid e fine settimana soleggiato, non era affatto nutrito. Del resto, oltre alle difficoltà contingenti sopra elencate, sembra che tra questi eventi manchi del tutto un collegamento. Ogni partita fa storia a sé e richiama solo il ristretto numero di appassionati che si occupa di quella specifica disciplina, senza che si crei uno spirito di appartenenza “padovano”, ponendo così anche le condizioni per aumentare il bacino potenziale di spettatori e praticanti. Sarebbe bello portare più padovani – soprattutto bambini e ragazzi – ad assistere a questi spettacoli, sia per aumentare la cultura sportiva nella nostra città che per far crescere il legame, il senso di appartenenza con il territorio».

La proposta

«Quello che, come TornaPadova, vogliamo proporre allora è l’introduzione di un biglietto unico che permetta, acquistando un solo tagliando, di assistere a tutti gli eventi sportivi del fine settimana. Il biglietto sarà sia individuale che familiare e consentirà, ad esempio, di accedere al Plebiscito o al Geremia per la partita del Petrarca il sabato; all’Euganeo per quella del Padova la domenica pomeriggio; alla Kione Arena alla domenica sera per vedere la pallavolo - lancia Innocenti - .Occorrerà certo trovare un accordo tra le varie società e armonizzare i diversi sistemi di acquisto (ad esempio: i biglietti per le partite di calcio sono nominali, mentre per quelle di rugby no), ma questo è un problema solo burocratico che può essere risolto dalla volontà politica. Il biglietto poi dovrebbe consentire al possessore di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici necessari a raggiungere gli impianti sportivi o lo stadio, in andata e in ritorno. Questo renderebbe ancora più appetibile la partecipazione all’evento, creando anche un deterrente efficace all’utilizzo del mezzo privato. Lo scemare (speriamo definitivo) dell’incubo Covid permette di riportare la capienza in bus e tram al 100%. E poi si potrebbero creare delle tariffe convenzionate con i taxi per chi sia in possesso del biglietto per lo stadio. Certo, in alcuni casi il sistema di trasporto pubblico andrebbe proprio creato. Sembra incredibile, ma ad oggi non esiste una linea di mezzi pubblici che raggiunga lo Stadio Euganeo, collegandolo al resto della città. E così, a ogni partita, si creano colonne di auto, in entrata e uscita dalla tangenziale».