Luce nella strada che porta a villa Draghi grazie ai fondi del PNRR

La passeggiata che porta a Villa Draghi diverrà agevole anche di sera: il Comune, in accordo con la Soprintendenza, installerà una nuova alimentazione a Led lungo tutto il percorso. L’intervento di riqualificazione energetica approvato dalla Giunta a fine agosto si avvantaggia di un contributo a fondo perduto per interventi di riqualificazione energetica del PNRR per 90.000 euro.

Il progetto approvato prevede inoltre il prolungamento dell'illuminazione dell'anello ciclabile da via Caposeda fino al confine con Abano Terme. Verranno inoltre sostituiti eo tutti i lampioni del parcheggio di via San Mauro con nuove lampade a LED che garantiranno minori consumi e maggiore illuminazione. «Ho seguito personalmente questo progetto - afferma il consigliere Omar Turlon con delega alla pubblica illuminazione e- anche quest'anno vogliamo usufruire di questo contributo a fondo perduto dopo i 360.000 euro già speso per interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica dello scorso mandato. In questo modo garantiremo l'accesso a villa Draghi illuminando tutta la strada per far rivivere la villa anche nelle ore serali e prolungare l'illuminazione dell'anello ciclabile per continuare la passeggiata nelle ore serali anche nel secondo tratto del nostro comune».