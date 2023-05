Elezioni 2023: a Mestrino è sfida tra sindaco, il suo vice e l'ex primo cittadino

Saranno quasi 67mila (66.769, per la precisione) i residenti nella provincia di Padova che saranno chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci dei rispettivi Comuni il 14 e 15 maggio. Fiorindo e Zambolin contro Agostini nel secondo Comune più popoloso al voto della provincia di Padova dopo Pive di Sacco: 11.728 i residenti a Mestrino. Sindaco uscente, ex vicesindaco ed ex sindaco di 25 anni fa si sfideranno il 14 e 15 maggio per la poltrona di primo cittadino. Marco Agostini ha come obiettivo della sua lista di centrodestra “Per Mestrino Agostini Sindaco” quello di continuare con i progetti portati avanti negli ultimi cinque anni. A sfidarlo sarà il suo ormai ex vicesindaco Mario Fiorindo, che ha lasciato l’attuale giunta per correre per conto proprio con la lista “Per Mestrino Mario Fiorindo Sindaco”. Si troveranno di fronte però anche l’ex primo cittadino Roberto Zambolin, primo cittadino di Mestrino tra il 1998 e il 2008, candidato per il centrosinistra con la stessa lista civica dell’epoca “Mestrino Insieme”.