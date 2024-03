Incendio Configliachi, l'opposizione: «Sfiorata un'altra tragedia. Giordani ha abbandonato l'edificio»

Il prinicipio d'incendio all'ex Configliachi all'Arcella ha riacceso i rifllettori sulla struttura di via Reni e le polemiche politiche, dopo che la notte della Befana lì avevano perso la vita tre ragazzi che avevano provato a ripararsi e riscaldarsi per il freddo. «Un’altra tragedia poteva e doveva essere evitata - sostiene la consigliera leghista, Eleonora Mosco - .La messa in sicurezza di questo luogo non è ancora stata fatta ed è inaccettabile. La morte di tre ragazzi invisibili non ha scosso la coscienza di chi dovendo attivarsi per ripristinare la sicurezza è stato latitante».

Il luogo

«La pericolosità del luogo era ampiamente nota e non abbiamo parole sufficienti ad esprimere la nostra rimostranza per l’incauta inadeguatezza di chi non ha provveduto -prosegue l'ex vicesindaca - .Questo è uno degli esempi di incoerenza e del fallimento della Sinistra a Padova : in prima linea a parlare di diritti e solidarietà, ma che poi dimentica di passare dalle parole ai fatti. Parlare di solidarietà e inclusione significa mettere in immediata sicurezza le aree a rischio, attuare politiche abitative in modo strutturale e non solo emergenziale, sostenere le unità di strada per il prezioso servizio che svolgono, potenziare i posti per emergenza freddo. Significa dare speranza e non morte anche agli invisibili. Ma con questa amministrazione le promesse sono rimaste “parole in fumo».

Orizzonti

«Si è verificata un'altra situazione di estremo pericolo all'interno del Configliachi a poche settimane dall'immensa tragedia che costò la vita a tre persone - aggiunge Marco Carrai, presidente di Orizzonti, il movomento politico legato all'ex vicesindaco, Arturo Lorenzoni - .Il sindaco troppo attento a raccattare i voti per fare un favore all'Ali, continua a trascurare la sicurezza in città. Quanti morti ci dovranno essere al Configliachi prima che si assumano delle decisioni risolutive? Padova è sempre più luogo di governicchi e cricchette e sempre meno Comunità». «Ora i padovani lo sanno, non c’è retorica che tenga: l’amministrazione ha abbandonato l’ex Configliachi, l’Arcella e i più fragili - chiude Alessandro Dianin, coordinatore di Generazione Padova - . Questo è ciò che accade quando a gestire la cosa pubblica sono politici che si occupano del partito e non della città. Bisogna mettere in sicurezza l’edificio, predisponendo sopralluoghi e presidi, rendendo più accessibili i posti letto per gli indigenti. La si smetta di perdere tempo».