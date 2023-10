Sul Municipio l'impianto fotovoltaico: servirà per renderlo autonomo dal punto di vista energetico

Installare su superfici esistenti pannelli fotovoltaici per rendere energeticamente autonomo un edificio è quello che gli esperti che si occupano della crisi climatica consigliano a più voci. E’ quindi una buona notizia il completamento in questi giorni dell’installazione del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura del Municipio di Villa del Conte. Dimensionato per il fabbisogno stimato dell'edificio più energivoro del Comune e che entrerà prossimamente in funzione non appena sarà attivato l’allaccio e conclusa la pratica GSE. Della potenza di 14,40 kWp (senza accumulo), l’impianto è stato installato da Solegreen srl di Cittadella e finanziato con circa 25mila euro dal Comune.

Commenta la prima cittadina di Villa del Conte, Antonella Argenti: «Abbiamo deciso di investire per rendere sostenibile l’edificio pubblico più energivoro del Comune, dotandolo di un impianto fotovoltaico che, oltre che sfruttare energia pulita, consente di abbattere drasticamente i consumi di almeno il 60% e, dunque, anche i costi energetici. E’ un ulteriore intervento – dopo l’installazione del fotovoltaico in cimitero durante le opere di ristrutturazione - messo a punto nel corso del mandato che si aggiunge alle tante azioni programmate e per le quali abbiamo cercato e trovato copertura economica rendendo così i progetti una realtà: giorno dopo giorno Villa del Conte sta diventando finalmente un paese che risponde a tutti i requisiti di eco-sostenibilità con benefici ambientali ed economici per l’intera comunità».

Precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Stocco: «Il nuovo impianto fotovoltaico sul Municipio porta Villa del Conte e quota 5 impianti pubblici. Oltre a quest’ultimo, infatti, ricordo che altri impianti sono presenti nella palestra di Abbazia Pisani, nella scuola Valeri dove l’energia prodotta è condivisa con la Scuola "De Amicis", nella biblioteca e nel cimitero di Villa del Conte con scambio dell'energia altrove. E l’azione di efficientamento non si esaurisce qui perché con la nuova mensa in corso d'opera nella Scuola "Giovanni XXIII" di Abbazia Pisani, è prevista l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 8,0 kWp».