“Nonostante il Pd”, a Padova il presidente campano Vincenzo De Luca per presentare il suo libro

E' già disponibile on line, al prezzo di 18,90 euro, il libro scritto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un volume con un titolo quanto meno eloquente: “Nonostante il Pd”.

«Al Pd parlo con il linguaggio mio - si legge nella presentazione del libro – “non con le parole figlie del parassitismo, delle cooptazioni, e delle miserie personali, non essendo io debitore di nulla a nessuno; anzi, avendo fatto quello che ho fatto, non grazie al partito (quale che ne fosse il nome), ma nonostante il partito, da sempre.» Vincenzo De Luca è presidente della Regione Campania dal 2015. È stato il sindaco più amato d’Italia. Il piglio decisionista, la battuta sempre pronta, la determinazione appassionata lo hanno reso uno dei politici più noti, apprezzati e mediatici di questi anni. In questo libro sincero e ricco di riflessioni (e di passioni tristi, come le chiama lui) troviamo il politico raffinato che passa in rassegna vizi e virtù del Belpaese, soprattutto del suo amato Sud, con un’operazione».

Un semplice libro o, invece, l’inizio di una nuova battaglia politica? L’impressione è che De Luca abbia fiutato l’enorme difficoltà della nuova classe dirigente del Partito Democratico e, non a caso, ha già annunciato di voler girare le principali piazze d’Italia per la presentazione del libro che, qualcuno, ha già definito l’inizio della campagna elettorale per la segreteria nazionale del Pd. Ospite del Giardino di Cristallo in via Venezia, la presentazione sarà a cura del consigliere comunale, eletto nella Lista Peghin, Davide Meneghini.