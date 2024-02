Nordio all'inaugurazione dell'anno accademico al Bo: «Nelle scuole serve educazione alla legalità»

C'è anche il Ministro Carlo Nordio all'apertura ufficiale dell'802° anno accademico dell'Università di Padova. Giunto al Bo poco prima delle 11, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Il ministro della Giustizia ha anticipato che il suo in aula Magna non sarà un discorso politico. «Torno qui da ministro dopo esserne stato uno studente, è una grande emozione», ha detto il Ministro. «Siamo nel luogo dove si impara a ragionare. Il mio sarà un intervento che vede al centro il rispetto delle regole».

Al Ministro viene chiesto se preoccupano i fenomeni di disagio giovanile, violenza e baby gang di cui molto si parla in queste settimane. Nordio da questa risposta: «Quello della delinquenza minorile è uno dei problemi più allarmanti. Ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto. Bisogna ricordare che proprio a Padova negli anni 70, quando studiavo io, non c'era un pomeriggio che non ci fossero manifestazioni violentissime di studenti. A Padova c'è stato il peggio del peggio del terrorismo. Neo fascisti, neo nazisti da una parte, mentre dall'altra c'era Autonomia Operaia e le Brigate Rosse. Neri e rossi hanno rovinato la mia giovinezza, tanto che poi a trent'anni ho cominciato a indagare proprio sui brigatisti che avevano una base importante a Padova»

Insiste il Ministro: «Dimentichiamo quanto male si vivesse fino a qualche anno fa. Poi è chiaro, quelle di cui si parla oggi sono forme di violenza molto pericolose. Ma è un problema che coinvoge più la scuola e le famiglie che l'Università. Chi arriva qui ha un "software" - dice proprio così il Ministro - già formato».