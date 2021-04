Nuova illuminazione per Piazzetta Forzaté

Incastrata tra via del Carmine e Ponte Molino, la piazza è poco illuminata. «Per questo motivo - spiega l'assessore Micalizzi - anche su segnalazione dei residenti, abbiamo deciso di intervenire. L'impianto esistente è molto vecchio, per questo si è reso necessario sostituirlo, come abbiamo fatto in altre zone della città». L'intervento, del costo di ventimila euro, inizierà la prossima settimana. «In poco tempo la piazza vivrà di una luce nuova. Si trova poi in un contesto molto godibile, tra gli obiettivi dell'amministrazione c'è anche quello di rendere fruibili tutti i luoghi della città, specialmente zone belle come queste, a ridosso delle mura».

La presenza dei portici, se non ben illuminati, lascia spazio a situazioni che possono creare problemi a chi vive o frequenta quelle zone, come la presenza di spacciatori o altre situazioni poco piacevoli. Anche per questo si è deciso di intervenire.