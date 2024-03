Famiglie arcobaleno, Ostellari: «Il Tribunale non si è espresso nel merito. La partita è aperta»

«Il Tribunale di Padova non si è espresso nel merito della contestazione sollevata dalla Procura che, stando alle notizie di stampa, è stata dichiarata inammissibile per questioni di procedura, come ammettono gli stessi avvocati di parte. In termini tecnici, lo strumento processuale utilizzato per il ricorso non era quello adeguato. In termini politici, invece, la sinistra può dire quello che vuole, semplificare la realtà e fraintendere le decisioni del Tribunale. Tuttavia, oggi non ci sono vittorie da festeggiare né sconfitte di cui rammaricarsi. La questione resta aperta e andrà definita con gli atti necessari. Resta un fatto: strumentalizzare il superiore bene dei minori a fini politici è indecoroso». Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari, a proposito della sentenza del Tribunale di Padova sulle contestate iscrizioni all’anagrafe cittadina.