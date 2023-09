Carceri, il sottosegretario padovano Ostellari: «Detenuti violenti subito da trasferire»

Nella mattinata di oggi, 28 settembre, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, il Senatore padovano Andrea Ostellari, ha incontrato i Provveditori regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, insieme al Capo del Dipartimento, Giovanni Russo, e al Direttore Generale dei Detenuti, Gianfranco De Gesu. Durante il colloquio è stata illustrata la nuova circolare sul trasferimento dei detenuti riottosi.

Le parole del sottosegretario della Lega

«Chi compie azioni violente a danno di altri detenuti, degli agenti in servizio e del personale sarà trasferito, anche fuori Regione, con celerità ed efficacia - ha dichiarato il Sottosegretario Ostellari, a proposito del nuovo strumento messo a disposizione di direttori e provveditori regionali - La circolare sarà emanata oggi e si inserisce all’interno di un pacchetto di dispositivi su cui stiamo lavorando insieme ai tecnici del Dap e all’ufficio legislativo del Ministero. Fra questi ricordo la norma, in via di definizione, sull’estensione del numero di telefonate concesse ai detenuti, che potranno essere anche illimitate, a discrezione dei direttori e per fini trattamentali. Ho chiesto ai provveditori, che ringrazio per lo spirito di collaborazione, di vigilare sull’applicazione della circolare che prevede la permanenza in cella dei detenuti, quando non siano impegnati in attività trattamentali. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza nelle sezioni, a vantaggio di detenuti e agenti. Le regole esistono e vanno applicate, ne va della credibilità di tutto il sistema».