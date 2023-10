Il Pd contro il Decreto 5000 euro, mozione in consiglio: «Messaggio indegno»

Il gruppo consiliare di Padova del Partito Democratico presenta una mozione che alza la voce contro il Decreto Ministeriale del 14 settembre, noto come il “Decreto dei 5.000 euro”. Federica Bruni è la prima firmataria della mozione e sottolinea: «È un provvedimento contrario al Diritto Costituzionale e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma è anche inapplicabile nella pratica: quali banche concederebbero la fideiussione? Come assicurare che le domande di asilo vengano vagliate in un solo mese? Al Sindaco ed alla Giunta col gruppo PD chiediamo di rinforzare l’alleanza con gli altri Sindaci del Veneto, che insieme si oppongono ai grandi hub di raccolta e sollecitano l’adozione della cosiddetta “accoglienza diffusa”. Questa collaborazione tra Comuni rappresenta l’azione di chi vuole

gestire il fenomeno delle migrazioni, rifiutando l’approccio ideologico e ingannevole che emerge dai

provvedimenti governativi».

Il capogruppo del Pd

Il capogruppo del Pd Gianni Berno evidenzia: «Questa iniziativa a livello comunale vuole sollevare un tema di respiro nazionale che rappresenta uno scandalo per le sue caratteristiche propagandistiche, per il messaggio indegno che lancia al Paese, quasi che anche lo Stato Italiano voglia comportarsi come gli scafisti chiedendo 5000 euro ai disperati. Il vero problema per il governo a guida Meloni è che deve lanciare questi provvedimenti indecenti per tenere “caldo” il proprio elettorato, in un contesto in cui i numeri sono raddoppiati nonostante le promesse elettorali e il governo non ha alcuna intenzione né le competenze per gestire con sano pragmatismo ed equilibrio questo fenomeno trovando un accordo con i sindaci di varie appartenenze politiche. Allora è più semplice adottare norme indegne per un Paese civile e dire che tutte le colpe sono dell’Europa».