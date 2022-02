Fratelli d'Italia tiene sulle spine Peghin: «Massima stima, ma noi abbiamo anche Soranzo e Gardini»

Fratelli d'Italia e Francesco Peghin non hanno ancora l'accordo. Oggi 11 febbraio il partito si è ritrovato in via Altichieri da Zevio all'Arcella, per inaugurare la nuova sede intitolata a Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci alla presenza di Ignazio La Russa.

Peghin o non Peghin

A chiarire le prossime mosse sul candidato del centrodestra è stato il coordinatore regionale Luca De Carlo: «Non vediamo l'ora di sederci attorno ad un tavolo e scegliere il miglior candidato di centrodestra possibile. Abbiamo massimo rispetto di Peghin, perché ci ha messo la faccia, dimostrando che tiene alla città, ma noi abbiamo dei candidati altrettanto validi che porteremo al tavolo e sono Enoch Soranzo e Elisabetta Gardini. Capiremo quando incontreremo tutto il centrodestra chi è il migliore per vincere. Sappiamo benissimo che per farlo bisogna presentarsi compatti, ma vogliamo avere un progetto strutturato per andare avanti. Meglio gestire l'abbondanza che la penuria». In tarda serata si svolgerà un coordinamento provinciale in cui potrebbero esserci dei passi in avanti verso Peghin, soprattutto alla luce di ciò che è accaduto a Verona, dove Fratelli d'Italia ha incassato il sostegno della Lega per la candidatura del sindaco uscente, Federico Sboarina.