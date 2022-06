Peghin denuncia l'aggressore ignoto e respinge la solidarietà di Giordani

Dopo l'episodio di sabato scorso, in cui il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin ha raccontato di aver ricevuto un pugno sulla spalla e di essere stato offeso durante la festa dello sport, è arrivata la denuncia-querela nei confronti di ignoti. Nel frattempo era arrivata la solidarietà del sindaco Giordani, ma Peghin invece lo accusa di aver alimentato sospetti sulla vicenda dopo che aveva iniziato a girare la voce che i fatti fossero meno gravi di quanto raccontato in una nota dallo stesso candidato. Inizialmente Peghin aveva deciso di lasciar correre, ma quando ha capito che la vicenda senza una denuncia rischiava di essere sminuita, si è rivolto ai carabinieri. Mancano solo 4 giorni al voto.

Peghin

«È stata presentata la denuncia querela ai carabinieri della stazione di Prato della Valle di Padova per l'aggressione e le percosse subite nella notte di sabato 4 giugno - racconta Peghin - .E spero che la giustizia faccia il suo corso. Nel mentre, a riprova di quello che dicevo ieri sul clima che ha alimentato la coalizione che comanda in città, ho letto commenti che, senza vergogna, avevano il coraggio di mettere in dubbio quello che è veramente accaduto e che hanno visto decine di testimoni in quella sala. Ma la propaganda di odio purtroppo armata in questi mesi arriva persino a negare la realtà. Ringrazio del resto il sindaco del Pd e dei 5Stelle per la solidarietà espressa. Peccato che quando si manifesta solidarietà di norma accada con un contatto diretto. In questo caso, invece, l'ho appreso dalla stampa per cui ringrazio soprattutto la stampa per aver dato eco a una solidarietà mai arrivatami. E ringrazio sempre il sindaco del Pd e dei 5Stelle per aver alimentato sospetti terribili con l'uso di parole sminuenti». Peghin ha chiesto che di poter consultare i video registrati quella sera per poter identificare l'uomo che lo ha colpito.