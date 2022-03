Peghin apre la sede dell’Arcella per le associazioni impegnate nell’emergenza Ucraina

«In queste ore drammatiche è forte la rabbia, la disperazione e il senso di impotenza nei confronti delle centinaia di migliaia di cittadini ucraini costretti a lasciare le proprie case sotto la minaccia delle bombe. La guerra non è mai la soluzione, ma sempre un grave problema»: con queste parole Francesco Peghin ha ribadito la solidarietà nei confronti del popolo ucraino e il suo profondo dissenso per l’invasione da parte della Russia che sta causando tante vittime innocenti tra i civili, anche bambini.

«Gli attacchi stanno colpendo anche scuole, asili e orfanotrofi - prosegue Peghin - quindi è fondamentale fare tutto il possibile per sostenere il popolo ucraino di fronte a questa tragedia che coinvolge e sconvolge tutti noi. Proprio in queste ore Papa Francesco ha sottolineato l’urgenza di aprire corridoi umanitari per salvare le persone in fuga, e l'accoglienza dei rifugiati ucraini sarà per la nostra amministrazione una cosa importante. Speriamo che i negoziati fra russi e ucraini possano dare presto una concreta possibilità alla pace, ma è comunque necessario istituire presto un tavolo di solidarietà. Nel frattempo ho disposto che i nostri uffici operativi dell’Arcella siano a disposizione delle organizzazioni e delle associazioni che si stanno muovendo per aiutare e pianificare l’accoglienza dei rifugiati ucraini che in queste ore stanno arrivando a Padova». È possibile prenotare la sede inviando una email a scrivimi@peghinsindaco.it oppure telefonando al numero di telefono 334 9954495.