La storica leghista Vanda Pellizzari lascia il partito: «Non condivido più la linea politica»

La storica leghista Vanda Pellizzari lascia la Lega. Soffriva da almeno 3 anni dentro il partito, ma dopo le elezioni del 2022, dove si è vista sorpassata da alcuni esponenti appena entrati nel Carroccio, la situazione è peggiorata. Delusa dall'ex sindaco Massimo Bitonci, per cui si è spesa per anni, e dai vertici padovani e regionali, ha decio di strappare la tessera. «A seguito di una lunga e sofferta riflessione, ho deciso di rassegnare le dimissioni dal Partito Lega Salvini Premier - dichiara l'ex consigliera comunale - .Dopo quasi dieci anni di militanza, durante i quali ho profuso il massimo impegno, con entusiasmo e passione, senza mai risparmiarmi, specialmente durante il mandato elettorale ricevuto dai padovani».

Il futuro

«Non è nelle mie intenzioni, almeno per ora, entrare in altri partiti - spiega Pellizzari - .Nella Lega ho sempre creduto e i cittadini lo sanno bene, ma ora tuttavia faccio fatica a condividerne la linea politica, anche a livello locale. In città il dibattito è di fatto precluso e questo limita la crescita del partito in termini di consensi e credibilità. La mia decisione è stata alquanto sofferta, ma ponderata. Avverto pertanto la necessità di archiviare questo percorso politico, iniziato nel 2014, che non rinnego. Tuttavia, visto che non sono mai scesa a compromessi, la mia coscienza mi impone di rimanere coerente con i miei principi e i miei ideali. Continuerò a battermi a fianco ai Cittadini e ai Commercianti garantendo loro il mio appoggio facendomi portavoce delle loro istanze, come ho sempre fatto».